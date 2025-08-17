الجيش اللبناني: لا صحة للأخبار المتداولة عن إختراق الأجواء السورية

صدر عن البيان التالي:

يتناقل بعض والمواقع الإلكترونية أخبارًا مفادها أن الجوية في تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى وتنفيذ عمليات .

توضح أنه لا صحة إطلاقًا لهذه ، وأن الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحمايتها، علمًا أن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات.

كما تؤكد القيادة ضرورة التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.