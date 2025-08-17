الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

الجيش اللبناني: لا صحة للأخبار المتداولة عن إختراق الأجواء السورية

2025-08-17 | 05:06
الجيش اللبناني: لا صحة للأخبار المتداولة عن إختراق الأجواء السورية
الجيش اللبناني: لا صحة للأخبار المتداولة عن إختراق الأجواء السورية

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:

يتناقل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أخبارًا مفادها أن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية.
توضح قيادة الجيش أنه لا صحة إطلاقًا لهذه الأخبار، وأن الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحمايتها، علمًا أن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات.
كما تؤكد القيادة ضرورة التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
"ستاندرد أند بورز" ترفع تصنيف لبنان
سليمان: "حصر السلاح" لم يعد خيار بل أولوية

في جنوب لبنان.. طفل يتعرض للدغة أفعى وحالته خطرة! (صور)
08:55

في جنوب لبنان.. طفل يتعرض للدغة أفعى وحالته خطرة! (صور)

أفاد مراسل الجديد، بـ "تعرّض الفتى علي حسين حمادة، البالغ من العمر 9 سنوات، للدغة افعى المعروفة بأفعى فلسطين السامة أمام منزل والديه في بلدته الصوانة الجنوبية".


08:55

في جنوب لبنان.. طفل يتعرض للدغة أفعى وحالته خطرة! (صور)

أفاد مراسل الجديد، بـ "تعرّض الفتى علي حسين حمادة، البالغ من العمر 9 سنوات، للدغة افعى المعروفة بأفعى فلسطين السامة أمام منزل والديه في بلدته الصوانة الجنوبية".


الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة
Play
08:11
Play

الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة

الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة

08:11

الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة

الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة

بيانات تستنكر التعرض لجنبلاط: لعب دوراً كبيراً في تجنيب لبنان وسوريا صراعات طائفية
08:07

بيانات تستنكر التعرض لجنبلاط: لعب دوراً كبيراً في تجنيب لبنان وسوريا صراعات طائفية

صدر بيان استنكار عن اتحاد بلديات الحاصباني وتجمع مخاتير حاصبيا، جاء فيه:

08:07

بيانات تستنكر التعرض لجنبلاط: لعب دوراً كبيراً في تجنيب لبنان وسوريا صراعات طائفية

صدر بيان استنكار عن اتحاد بلديات الحاصباني وتجمع مخاتير حاصبيا، جاء فيه:

في جنوب لبنان.. طفل يتعرض للدغة أفعى وحالته خطرة! (صور)
08:55
الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة
08:11
بيانات تستنكر التعرض لجنبلاط: لعب دوراً كبيراً في تجنيب لبنان وسوريا صراعات طائفية
08:07
أبو فاعور يستنكر التعرض لوليد جنبلاط: لا يمثلون أبناء جبل العرب
08:02
نائب "قواتي" لـ "نعيم قاسم": قاسم البلد!
07:33
رسالة إلى الرئيس عون: أوصيك بالرئيس بري!
06:24
