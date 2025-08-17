بيانات تستنكر التعرض لجنبلاط: لعب دوراً كبيراً في تجنيب لبنان وسوريا صراعات طائفية

صدر بيان استنكار عن اتحاد بلديات الحاصباني وتجمع مخاتير ، جاء فيه:



في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقتنا، حيث تتداخل فيها الأحداث الإقليمية والدولية، وتحاول من خلالها بعض الدول الكبرى فرض أجنداتها ومصالحها الجيوسياسية،

برزت – وللأسف – مواقف سلبية تتطاول على زعامات وطنية لطالما شكّلت ضمانة للوحدة والاستقرار، وفي مقدمتهم الأستاذ ، والأمير طلال إرسلان، وكافة الشخصيات الوطنية الداعمة للخط السيادي ومصلحة العليا.



إن اتحاد بلديات الحاصباني، الذي يضم بلديات ، كوكبا، عين قنيا، ، الخلوات، ميمس، الكفير، مرج الزهور، وبالإضافة الى بلديات الفرديس، والماري، وعين جرفا، كذلك تجمع مخاتير حاصبيا يستنكرون بشدة هذا النهج التخويني غير المسؤول، ويدعون الجميع إلى تغليب صوت والتحلي بالحكمة، وتوحيد الصفوف حفاظًا على مصلحة المنطقة وكرامة أبنائها، والوقوف بوجه كل مشاريع التقسيم والتفرقة التي يصبو إليها الإسرائيلي.



من جهة أخرى، استنكر رئيس اتحاد بلديات ورؤساء بلديات الوادي، ظهر الاحمر، عيحا، المحيدثة، ، تنورة، بكيفا، كفرقوق، ينطا، دير العشاير، العقبة، بيت لهيا، الحوش، كفرمشكي، عين حرشا وكوكبا التعرّض للزعيم الوطني والعربي وليد جنبلاط ويؤكدون تأييدهم لمواقفه الوطنية والعربية ولدوره الكبير والتاريخي في حفظ الهوية والوجود والكرامة في كل الأزمنة الصعبة وفي حفاظه على السلم الاهلي وسعيه لاجل تجنيب لبنان كما الصراعات الطائفية والمحن.