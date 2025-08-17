بيانات تستنكر التعرض لجنبلاط: لعب دوراً كبيراً في تجنيب لبنان وسوريا صراعات طائفية

في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقتنا، حيث تتداخل فيها الأحداث الإقليمية والدولية، وتحاول من خلالها بعض الدول الكبرى فرض أجنداتها ومصالحها الجيوسياسية،
برزت – وللأسف – مواقف سلبية تتطاول على زعامات وطنية لطالما شكّلت ضمانة للوحدة والاستقرار، وفي مقدمتهم الأستاذ وليد جنبلاط
، والأمير طلال إرسلان، وكافة الشخصيات الوطنية الداعمة للخط السيادي ومصلحة لبنان
العليا.
إن اتحاد بلديات الحاصباني، الذي يضم بلديات حاصبيا
، كوكبا، عين قنيا، شويا
، الخلوات، ميمس، الكفير، مرج الزهور، وبالإضافة الى بلديات الفرديس، والماري، وعين جرفا، كذلك تجمع مخاتير حاصبيا يستنكرون بشدة هذا النهج التخويني غير المسؤول، ويدعون الجميع إلى تغليب صوت العقل
والتحلي بالحكمة، وتوحيد الصفوف حفاظًا على مصلحة المنطقة وكرامة أبنائها، والوقوف بوجه كل مشاريع التقسيم والتفرقة التي يصبو إليها العدو
الإسرائيلي.
من جهة أخرى، استنكر رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ
ورؤساء بلديات راشيا
الوادي، ظهر الاحمر، عيحا، المحيدثة، عين عطا
، تنورة، بكيفا، كفرقوق، ينطا، دير العشاير، العقبة، بيت لهيا، الحوش، كفرمشكي، عين حرشا وكوكبا التعرّض للزعيم الوطني والعربي وليد جنبلاط ويؤكدون تأييدهم لمواقفه الوطنية والعربية ولدوره الكبير والتاريخي في حفظ الهوية والوجود والكرامة في كل الأزمنة الصعبة وفي حفاظه على السلم الاهلي وسعيه لاجل تجنيب لبنان كما سوريا
الصراعات الطائفية والمحن.