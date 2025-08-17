الأخبار
الرئيس نبيه برّي لـ "العربية": لا يمكن تطبيق أي قرار بشأن حزب الله طالما إسرائيل ترفض تنفيذ التزاماتها

2025-08-17 | 12:36
الرئيس نبيه برّي لـ "العربية": لا يمكن تطبيق أي قرار بشأن حزب الله طالما إسرائيل ترفض تنفيذ التزاماتها
الرئيس نبيه برّي لـ "العربية": لا يمكن تطبيق أي قرار بشأن حزب الله طالما إسرائيل ترفض تنفيذ التزاماتها
الرئيس نبيه برّي لـ "العربية": لا يمكن تطبيق أي قرار بشأن حزب الله طالما إسرائيل ترفض تنفيذ التزاماتها

ردًّا على قاسم.. سلام: لا رجوع للحرب الأهلية (الشرق الأوسط)
أورتاغوس وبرّاك في بيروت.. هذا ما يتضمنه جدول أعمالهما (الانباء)

اقرأ ايضا في محليات

الجيش يُداهم محطات محروقات.. ما القصة؟
14:06

الجيش يُداهم محطات محروقات.. ما القصة؟

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "دهمت وحدة من الجيش محطات محروقات غير شرعية تُستخدم في عمليات التهريب في منطقة مشاريع القاع – بعلبك، وأوقفت ٣ أشخاص وضبطت كمية من المعدات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مادتَي البنزين والمازوت المُعدّة للتهريب.

14:06

الجيش يُداهم محطات محروقات.. ما القصة؟

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "دهمت وحدة من الجيش محطات محروقات غير شرعية تُستخدم في عمليات التهريب في منطقة مشاريع القاع – بعلبك، وأوقفت ٣ أشخاص وضبطت كمية من المعدات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مادتَي البنزين والمازوت المُعدّة للتهريب.

دعوة لبرّي بشأن "حصر السلاح"
13:48

دعوة لبرّي بشأن "حصر السلاح"

دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى فتح حوار حول قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أنه لا خوف من حرب أهلية أو أي تهديد للسلم الداخلي.

13:48

دعوة لبرّي بشأن "حصر السلاح"

دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى فتح حوار حول قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أنه لا خوف من حرب أهلية أو أي تهديد للسلم الداخلي.

تسلل عناصر سورية للبنان.. والجيش يرد ويستنفر!
13:37

تسلل عناصر سورية للبنان.. والجيش يرد ويستنفر!

أفادت مراسلة "الجديد"، بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أحبطت محاولة تسلل لأقل من عشرة عناصر سوريين عبر السلسلة الشرقية من مرتفعات كفرزبد وقوسايا.

وتصدّ لهم الجيش اللبناني لحظة تخطيهم السواتر الترابية، وأجبرهم على التراجع، وسط انتشار واسع للجيش على طول الحدود وتشديد على ضبطها بالكامل.

13:37

تسلل عناصر سورية للبنان.. والجيش يرد ويستنفر!

أفادت مراسلة "الجديد"، بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أحبطت محاولة تسلل لأقل من عشرة عناصر سوريين عبر السلسلة الشرقية من مرتفعات كفرزبد وقوسايا.

وتصدّ لهم الجيش اللبناني لحظة تخطيهم السواتر الترابية، وأجبرهم على التراجع، وسط انتشار واسع للجيش على طول الحدود وتشديد على ضبطها بالكامل.

الجيش يُداهم محطات محروقات.. ما القصة؟
14:06
دعوة لبرّي بشأن "حصر السلاح"
13:48
تسلل عناصر سورية للبنان.. والجيش يرد ويستنفر!
13:37
5 أسئلة ستطرح على براك غداً
13:22
وصول المبعوث الأميركي توماس بارّاك إلى مطار بيروت في هذه الأثناء
13:01
مصادر سياسية للجديد: علامات استفهام عدة تطرح حول النقاط التي التزمت بها اسرائيل و كيف يمكن ترجمة الفقرة الأخيرة على أرض الواقع بين الاطراف الثلاثة "لبنان سوريا واسرائيل"
12:51
