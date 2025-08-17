مصادر سياسية للجديد: علامات استفهام عدة تطرح حول النقاط التي التزمت بها اسرائيل و كيف يمكن ترجمة الفقرة الأخيرة على أرض الواقع بين الاطراف الثلاثة "لبنان سوريا واسرائيل"

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "دهمت وحدة من الجيش محطات محروقات غير شرعية تُستخدم في عمليات التهريب في منطقة مشاريع القاع – بعلبك، وأوقفت ٣ أشخاص وضبطت كمية من المعدات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مادتَي البنزين والمازوت المُعدّة للتهريب.
دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى فتح حوار حول قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أنه لا خوف من حرب أهلية أو أي تهديد للسلم الداخلي.
أفادت مراسلة "الجديد"، بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أحبطت محاولة تسلل لأقل من عشرة عناصر سوريين عبر السلسلة الشرقية من مرتفعات كفرزبد وقوسايا.وتصدّ لهم الجيش اللبناني لحظة تخطيهم السواتر الترابية، وأجبرهم على التراجع، وسط انتشار واسع للجيش على طول الحدود وتشديد على ضبطها بالكامل.