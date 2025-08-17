5 أسئلة ستطرح على براك غداً

وحتى اللحظات قد تبقى الأمور ضبابية حول الورقة الاميركية - الملبننة رغم المساعي التي يضغط فيها لمقابلة أي خطوة منه بخطوة اسرائيلية وفي معلومات الجديد فإن شكوكا ترسم حول المدة الزمنية التي يحتاجها ملف تسليم السلاح والتي قد تمتد لمدة أطول من نهاية العام الحالي للوصول الى خواتيمه رغم كل العمل لحصر السلاح ورغم كل الجهود التي يقوم بها لبنان تتساءل مصادر سياسية عن النقاط التي التزمت بها اسرائيل ؟ كيف يمكن ترجمة الفقرة الأخيرة على أرض الواقع بين الاطراف الثلاثة "لبنان واسرائيل" هذه التساؤلات حول الالتزام الثلاثي ستطرح يوم الاثنين على توم باراك ومعها مسألة الانسحاب الاسرائيلي والتشديد على ضرورة دعم لاستكمال مهامه ؟ كذلك سيعاد طرح ملف اعادة الاعمار؟ وسط تأكيد أن منطق القوة لن يستعمل في الداخل اللبناني بين الأطراف لأن أي تصعيد داخلي قد يؤدي الى تصعيد آخر