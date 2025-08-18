هيئة أبناء العرقوب تستنكر صمت الحكومة تجاه الاحتلال جنوبًا

استغربت هيئة أبناء العرقوب عدم تحرك الحكومة وسكوتها على ما قامت وتقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلي في المناطق الجنوبية الحدودية من عملية قضم واحتلال لمزيد من الأراضي اللبنانية.





وطالبت في بيان لمكتبها الإعلامي الحكومة وخصوصا بالتحرك السريع والفوري على المستويين والدولي من أجل وضع حد لما تقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلي من عمليات قضم وتوسع واحتلال لمزيد من الأراضي اللبنانية في الجنوب والتي كان آخرها في خراج بلدة شبعا ومنطقة بركة النقار والسدانة وبسطرة تحديداً حيث اعتدت بالقصف المباشر على المواطنين ثم القت مناشير وخرائط ضمت بموجبها قسم كبير من أراضي بلدة شبعا ومنعت المواطنين من الأقتراب منها.

واكدت الهيئة أن المطلوب من الحكومة التحرك على كل الصعد والمستويات، سيما وأن السكوت عما يجري يطرح علامات استفهام وكأنه يحصل في مكان آخر خارج والسيادة اللبنانية.

وذكرت الهيئة من يعنيهم الأمر بأن قضية تحرير الأراضي المحتلة وفي مقدمتها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، هي قضية وطنية وسيادية بامتياز وأن التلكؤ والتغاضي عما يجري من عمليات قضم واحتلال جديدة، لن يثني أصحاب تلك عن التمسك بها ورفع الصوت عاليا مهما طال الزمن .

ودعت المجتمع الدولي ولا سيما قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) للقيام بدورها في منع هذه الإعتداءات ووقف تلك الخطوات الاحتلالية الجديدة حيث تتواجد مراكزها في هذه المناطق وعلى أطرافها.