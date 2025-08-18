الرئيس سلام يزور معرض رشيد كرامي في طرابلس

عاجل
مصادر مقربة من الحزب للجديد: الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى الاستقرار في البلاد
مصادر مقربة من الحزب للجديد: الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى الاستقرار في البلاد
معلومات الجديد: قائد الجيش حريص على المؤسسة العسكرية ولن يدخلها في الازمات السياسية أو المذهبية لذلك سينجز الخطة ويحولها الى مجلس الوزراء على ان تطبق بعد حصول اجماع سياسي عليها
معلومات الجديد: قائد الجيش حريص على المؤسسة العسكرية ولن يدخلها في الازمات السياسية أو المذهبية لذلك سينجز الخطة ويحولها الى مجلس الوزراء على ان تطبق بعد حصول اجماع سياسي عليها
معلومات الجديد: رئيس الجمهورية أصر على ضرورة تطمين البيئة الشيعية لاسيما بعد الازمة السياسية التي سببتها قرارات الحكومة الاخيرة
معلومات الجديد: رئيس الجمهورية أصر على ضرورة تطمين البيئة الشيعية لاسيما بعد الازمة السياسية التي سببتها قرارات الحكومة الاخيرة
مصادر دبلوماسية للجديد: باراك وأورتاغس غادرا بيروت الى تل أبيب حيث سيتباحثان في الخطوات التي ستقوم بها اسرائيل مقابل استكمال الخطوات اللبنانية
مصادر دبلوماسية للجديد: باراك وأورتاغس غادرا بيروت الى تل أبيب حيث سيتباحثان في الخطوات التي ستقوم بها اسرائيل مقابل استكمال الخطوات اللبنانية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
03:05
ابتسامة بعد اللقاء.. أورتاغوس في لبنان مجدداً (شاهد الفيديو)
2025-08-17
نبتة.. رخيصة وتحمي من السرطان!
2025-08-16
مظاهرات في السويداء ترفع أعلاماً إسرائيلية وتطالب بـ"تقرير المصير"! (فيديو)
2025-08-16
إذا كان الإعمار مُذلاً.. "منعيش بالخيم"! (فيديو)
2025-08-16
"بطاقة حمراء في وجه إسرائيل".. متظاهرون في مانشستر (فيديو)
محليات
الرئيس سلام يزور معرض رشيد كرامي في طرابلس
2025-08-18 | 09:23
A-
A+
الرئيس سلام يزور معرض رشيد كرامي في طرابلس
مقالات ذات صلة
النائب فيصل كرامي: العروبة خيارنا ومصيرنا وقدّمنا الرئيس رشيد كرامي في سبيلها
ميقاتي: تمر السنوات والرئيس الشهيد رشيد كرامي حاضر في البال والوجدان
الرئيس عون: أفضل تكريم لذكرى الرئيس رشيد كرامي هو أن نتمسك بقيم الحوار والتسامح التي جسدها وأن نعمل معاً من أجل لبنان موحد وقوي
الرئيس سلام يزور معرض رشيد كرامي في طرابلس
محليات
نواف سلام
لبنان
طرابلس
رشيد كرامي
معرض رشيد كرامي الدولي
الجديد
العودة الى الأعلى
قيادة حزب الله تراقب
الجيش يُداهم محطات محروقات.. ما القصة؟
اقرأ ايضا في محليات
13:05
مصادر مقربة من الحزب للجديد: الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى الاستقرار في البلاد
13:05
مصادر مقربة من الحزب للجديد: الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى الاستقرار في البلاد
13:04
ما بعد بارّاك.. انظروا إلى تل أبيب!
خاص الجديد
13:04
ما بعد بارّاك.. انظروا إلى تل أبيب!
خاص الجديد
13:03
معلومات الجديد: قائد الجيش حريص على المؤسسة العسكرية ولن يدخلها في الازمات السياسية أو المذهبية لذلك سينجز الخطة ويحولها الى مجلس الوزراء على ان تطبق بعد حصول اجماع سياسي عليها
13:03
معلومات الجديد: قائد الجيش حريص على المؤسسة العسكرية ولن يدخلها في الازمات السياسية أو المذهبية لذلك سينجز الخطة ويحولها الى مجلس الوزراء على ان تطبق بعد حصول اجماع سياسي عليها
يحدث الآن
محليات
13:05
مصادر مقربة من الحزب للجديد: الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى الاستقرار في البلاد
عربي و دولي
13:04
ما بعد بارّاك.. انظروا إلى تل أبيب!
محليات
13:03
معلومات الجديد: قائد الجيش حريص على المؤسسة العسكرية ولن يدخلها في الازمات السياسية أو المذهبية لذلك سينجز الخطة ويحولها الى مجلس الوزراء على ان تطبق بعد حصول اجماع سياسي عليها
اخترنا لك
مصادر مقربة من الحزب للجديد: الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى الاستقرار في البلاد
13:05
ما بعد بارّاك.. انظروا إلى تل أبيب!
13:04
معلومات الجديد: قائد الجيش حريص على المؤسسة العسكرية ولن يدخلها في الازمات السياسية أو المذهبية لذلك سينجز الخطة ويحولها الى مجلس الوزراء على ان تطبق بعد حصول اجماع سياسي عليها
13:03
معلومات الجديد: رئيس الجمهورية أصر على ضرورة تطمين البيئة الشيعية لاسيما بعد الازمة السياسية التي سببتها قرارات الحكومة الاخيرة
12:59
مصادر دبلوماسية للجديد: باراك وأورتاغس غادرا بيروت الى تل أبيب حيث سيتباحثان في الخطوات التي ستقوم بها اسرائيل مقابل استكمال الخطوات اللبنانية
12:51
خطة الجيش قيد التنفيذ.. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
12:36
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
14:23
نسرين طافش تروي تفاصيل تعارفها على زوجها
07:20
محمد رمضان وهيفاء وهبي لاول مرة معا في اضخم حفلات الصيف هذا العام
2025-08-05
زين قطامي تخطف الأنظار بأول ظهور رسمي بعد زفافها من سيليو صعب
2025-04-01
دينا بأجرأ حوار الليلة مع علي ياسين في برنامج " الفصول الأربعة " بموسمه الثاني
2025-07-21
مقدمة النشرة المسائية 21-07-2025
2025-06-20
لقاء يجمع رؤساء بلديات الهرمل: لرفع الغطاء عن معرقلي العمل البلدي
بالفيديو
بالفيديو
07:10
الفنانة السورية سارة فرح تعلن اعتزالها الفن نهائيا بعد مرض والدتها
14:22
مقدمة النشرة المسائية 17-08-2025
2025-08-17
ادم يوجه رسالة مؤثرة لـ جورج وسوف ويكشف عن امنيته في "ديو" يجمعهما
2025-08-17
نادين الراسي و معتصم النهار وحشد من الجمهور يدعمون اصالة في حفلها في بيروت
2025-08-17
الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة
2025-08-17
شام الذهبي تدعم والدتها اصالة خلال حفلها الاول بعد غياب في بيروت
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
14:23
نسرين طافش تروي تفاصيل تعارفها على زوجها
فن
14:23
نسرين طافش تروي تفاصيل تعارفها على زوجها
عربي و دولي
13:37
تسلل عناصر سورية للبنان.. والجيش يرد ويستنفر!
عربي و دولي
13:37
تسلل عناصر سورية للبنان.. والجيش يرد ويستنفر!
فن
03:57
مقتل لاعبة الجودو المصرية دينا علاء على يد زوجها اثناء حماية طفليهما
فن
03:57
مقتل لاعبة الجودو المصرية دينا علاء على يد زوجها اثناء حماية طفليهما
محليات
14:06
الجيش يُداهم محطات محروقات.. ما القصة؟
محليات
14:06
الجيش يُداهم محطات محروقات.. ما القصة؟
محليات
13:48
دعوة لبرّي بشأن "حصر السلاح"
محليات
13:48
دعوة لبرّي بشأن "حصر السلاح"
محليات
03:05
ابتسامة بعد اللقاء.. أورتاغوس في لبنان مجدداً (شاهد الفيديو)
محليات
03:05
ابتسامة بعد اللقاء.. أورتاغوس في لبنان مجدداً (شاهد الفيديو)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025