جابر: توقيع قرض الإعمار مع البنك الدولي قريبًا وصرف دفعات أولى لرفع الأنقاض

كشف وزير المالية أن توقيع قرض إعادة الإعمار والبالغ قيمته 250 مليون أميركي مع البنك الدولي سيتم توقيعه في الأيام القليلة المقبلة، بعد تفويض في جلسته ما قبل وزير المال بالتوقيع على القرض.



عرض لمشاريع البدء بإصلاح ما دمرته الحرب الإسرائيلية على مع مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق ، حيث أطلعه على المباشرة بصرف الدفعات الأولى لكل من والهيئة العليا للإغاثة من أموال الخزينة العامة، حيث تم تخصيص /200/ مليار ليرة لبنانة للضاحية الجنوبية و/600/ مليار ليرة لبنانية لمجلس الجنوب للمباشرة برفع الأنقاض في باقي المناطق المتضررة.

وكان جابر التقى رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني ، بحث معه في موازنة الهيئة واحتياجاتها، كما عرض للبرامج التي تنوي الهيئة تنفيذها.

واستقبل سفير لبنان الجديد في فرنسا وجرى للدور الذي يمكن أن تضطلع به السفارة في مجالات تشجيع المستثمرين لتوظيف استثماراتهم في لبنان وسبل تفعيل النشاط الديبلوماسي – الاقتصادي بين لبنان وفرنسا.