معلومات الجديد: رئيس الجمهورية أصر على ضرورة تطمين البيئة الشيعية لاسيما بعد الازمة السياسية التي سببتها قرارات الحكومة الاخيرة

أفاد مراسل "الجديد" بأن الجيش اللبناني سير دوريات في بلدة ميس الجبل بعد رصد توغل قوة عسكرية إسرائيلية مدعومة بدراجات رباعية إلى أطراف البلدة، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق المنطقة، وصولاً إلى أجواء مدينة بنت جبيل.
أفاد مراسل "الجديد" بأن قوة إسرائيلية توغلت في الحي الشرقي لبلدة ميس الجبل وتمركزت آليتان مدرعتان على طريق الجدار، تزامناً مع تحليق طائرتين مسيّرتين في الأجواء، فيما تحركت دورية للجيش اللبناني باتجاه الموقع.
رأى رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن قرار الحكومة بنزع سلاح حزب الله يمثل "محطة تاريخية" لإعادة السلطة للدولة بعد عقود من الهيمنة السورية والحزب.