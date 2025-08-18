الأخبار
محليات

معلومات الجديد: رئيس الجمهورية أصر على ضرورة تطمين البيئة الشيعية لاسيما بعد الازمة السياسية التي سببتها قرارات الحكومة الاخيرة

2025-08-18 | 12:59
معلومات الجديد: رئيس الجمهورية أصر على ضرورة تطمين البيئة الشيعية لاسيما بعد الازمة السياسية التي سببتها قرارات الحكومة الاخيرة
معلومات الجديد: رئيس الجمهورية أصر على ضرورة تطمين البيئة الشيعية لاسيما بعد الازمة السياسية التي سببتها قرارات الحكومة الاخيرة
معلومات الجديد: رئيس الجمهورية أصر على ضرورة تطمين البيئة الشيعية لاسيما بعد الازمة السياسية التي سببتها قرارات الحكومة الاخيرة

محليات

Aljadeed
مراسل الجديد: وصول الموفدين الأميركيَّين برّاك وأورتاغوس إلى قصر بعبدا
لهذا السبب رافقت أورتاغوس براك الى لبنان

مواجهة ليلية صامتة عند الحدود الجنوبية! (صورة)
مواجهة ليلية صامتة عند الحدود الجنوبية! (صورة)

أفاد مراسل "الجديد" بأن الجيش اللبناني سير دوريات في بلدة ميس الجبل بعد رصد توغل قوة عسكرية إسرائيلية مدعومة بدراجات رباعية إلى أطراف البلدة، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق المنطقة، وصولاً إلى أجواء مدينة بنت جبيل.

مواجهة ليلية صامتة عند الحدود الجنوبية! (صورة)

أفاد مراسل "الجديد" بأن الجيش اللبناني سير دوريات في بلدة ميس الجبل بعد رصد توغل قوة عسكرية إسرائيلية مدعومة بدراجات رباعية إلى أطراف البلدة، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق المنطقة، وصولاً إلى أجواء مدينة بنت جبيل.

تحرّك ليليّ وتوغّل إِسرائيليّ.. ماذا يحصل في جنوب لبنان؟
تحرّك ليليّ وتوغّل إِسرائيليّ.. ماذا يحصل في جنوب لبنان؟

أفاد مراسل "الجديد" بأن قوة إسرائيلية توغلت في الحي الشرقي لبلدة ميس الجبل وتمركزت آليتان مدرعتان على طريق الجدار، تزامناً مع تحليق طائرتين مسيّرتين في الأجواء، فيما تحركت دورية للجيش اللبناني باتجاه الموقع.

تحرّك ليليّ وتوغّل إِسرائيليّ.. ماذا يحصل في جنوب لبنان؟

أفاد مراسل "الجديد" بأن قوة إسرائيلية توغلت في الحي الشرقي لبلدة ميس الجبل وتمركزت آليتان مدرعتان على طريق الجدار، تزامناً مع تحليق طائرتين مسيّرتين في الأجواء، فيما تحركت دورية للجيش اللبناني باتجاه الموقع.

تصريح مثير للجدل من جعجع: لن نحاسب إسرائيل!
تصريح مثير للجدل من جعجع: لن نحاسب إسرائيل!

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن قرار الحكومة بنزع سلاح حزب الله يمثل "محطة تاريخية" لإعادة السلطة للدولة بعد عقود من الهيمنة السورية والحزب.

تصريح مثير للجدل من جعجع: لن نحاسب إسرائيل!

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن قرار الحكومة بنزع سلاح حزب الله يمثل "محطة تاريخية" لإعادة السلطة للدولة بعد عقود من الهيمنة السورية والحزب.

مواجهة ليلية صامتة عند الحدود الجنوبية! (صورة)
15:41
تحرّك ليليّ وتوغّل إِسرائيليّ.. ماذا يحصل في جنوب لبنان؟
15:19
تصريح مثير للجدل من جعجع: لن نحاسب إسرائيل!
13:27
جوني منيّر يكشف عن لائحة فساد مالي كبير في كازينو لبنان... ويتحدّث عن "انتداب مقنّع" آتٍ!
13:11
مصادر مقربة من الحزب للجديد: الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى الاستقرار في البلاد
13:05
ما بعد بارّاك.. انظروا إلى تل أبيب!
13:04
