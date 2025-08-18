مصادر مقربة من الحزب للجديد: الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى الاستقرار في البلاد

أفاد مراسل "الجديد" بأن الجيش اللبناني سير دوريات في بلدة ميس الجبل بعد رصد توغل قوة عسكرية إسرائيلية مدعومة بدراجات رباعية إلى أطراف البلدة، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق المنطقة، وصولاً إلى أجواء مدينة بنت جبيل.