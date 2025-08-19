"إتجار بالبشر واحتيال".. والفاعل بقبضة الأمن

"بنتيجة عملية رصد دقيقة، تمكنت دورية من في من توقيف السوري (م.ع.)، بجرمَي الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال.وخلال التحقيق، اعترف الموقوف بإيهام أشخاص بأنه على تهريبهم خارج البلاد، بحراً عبر مرفأ أو جواً عبر ، مقابل حصوله منهم على مبلغ 6000 ، مستخدماً تذاكر سفر مزوّرة.وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة المختص".