4 أيام بدلاً من 5؟.. كيف سيصبح شكل العام الدراسي الجديد؟

وتم البحث في متابعة التحضيرات لانطلاق العام الدراسي الجديد، ومن أبرز المواضيع عدد أيام المعلم
ومدة حصة المعلم ثلثي الدوام اليومي والأسبوعي مع الأخذ في الإعتبار المدارس التي تعتمدين قبل الظهر وبعده، كما كان تأكيد على إنجاز المناقلات قبل بدء العام الدراسي، وبعد انتهاء تأمين أعضاء الهيئة التعليمية
للمدارس كافة.
وطرح ومناقشة المواضيع المتعلقة بالمناهج المعتمدة الحصرية الجديدة بالتعاون مع المركز التربوي
للبحوث والإنماء، وأماكن دمج الصفوف، ومهام الناظر والامين العام وتحضير المختبرين والأساتذة الإحتياط.
ومع ذلك فإن الوزيرة
كرامي مع "الإدارة وجميع الأشخاص للوقوف إلى جانب أعضاء الهيئة التعليمية والمديرين من إنجاز عام دراسي مميز، يعتمد اعتماد 4 أعمال اسبوعيا".