نرفض قطعاً ما يُسمى "اسرائيل الكبرى".. مواقف جديدة للرئيس سلام

التقى رئيس الحكومة نواف سلام في عماّن الملك عبد الثاني بحضور ولي الأمير الحسين بن عبدالله، ودولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان.

وجدد سلام "الشكر لجلالة الملك والحكومة الأردنية على الدعم المتواصل للبنان في مختلف الميادين خاصة دعم ، ومساندة في المحافل الدولية لا سيما للضغط على اسرائيل كي تنسحب من الأراضي التي ما زالت تحتلها ولوقف اعتداءاتها اليومية".



وشرح سلام الجهود التي "قامت بها الحكومة منذ تشكيلها في سبيل اعادة تفعيل مؤسسات الدولة عن طريق الإصلاحات، ولتعزيز الامن والسيادة والاستقرار".



وشدد على أنّ "لبنان يقف صفاً واحداً مع سائر والإسلامية في رفضه القاطع لتصريحات رئيس وزراء بنيامين بشأن ما يُسمّى "إسرائيل الكبرى".



وأكّد أنّ "هذه التصريحات تشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".



كما ندد بسياسات التهجير والتوسع والمجازر الاسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مما يستوجب تحمّل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني، والوقوف بوجه السياسات الاسرائيلية التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها.



وأكد تمسك لبنان بالمبادرة للسلام التي اعتمدت في قمة عام 2002، مشدداً على "أهمية تعزيز استقرار والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها".