محليات

وفد أميركي يزور لبنان الاسبوع المقبل يضم إلى جانب برّاك وأورتاغوس 8 شخصيات رفيعة المستوى وشخصيات عسكرية

2025-08-19 | 12:54
وفد أميركي يزور لبنان الاسبوع المقبل يضم إلى جانب برّاك وأورتاغوس 8 شخصيات رفيعة المستوى وشخصيات عسكرية
وفد أميركي يزور لبنان الاسبوع المقبل يضم إلى جانب برّاك وأورتاغوس 8 شخصيات رفيعة المستوى وشخصيات عسكرية
وفد أميركي يزور لبنان الاسبوع المقبل يضم إلى جانب برّاك وأورتاغوس 8 شخصيات رفيعة المستوى وشخصيات عسكرية

محليات

عن التمديد لليونيفيل.. أورتاغوس تنقل شرط واشنطن!
حصار اضافي لحركة أموال حزب الله (نداء الوطن)

ياسين جابر لـ #الجديد: يتم العمل على ترميم الابنية المتصدعة في الضاحية وتم توفير 20 مليون دولار بتبرّع من دولة العراق وهناك امكانية ان يؤمن مبلغ من الخزينة اللبنانية من أجل السير بعملية الاعمار
13:03
ياسين جابر لـ #الجديد: هناك حوالي 500 مبنى في الضاحية الجنوبية متصدّع وتكلفة ترميمهم تقريباً 60 مليون دولار
13:02
وزير المالية ياسين جابر لـ #الجديد: بعد توقيع القرض مع البنك الدولي واقراره في المجلس النيابي سيكون هناك صندوق متوفر فيه حوالي 335 مليون دولار للبدء باعادة اعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة
13:01
نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ #الجديد: نتوقع عودة ما بين 200 إلى 300 ألف نازح قبل مطلع العام المقبل
12:59
معلومات الجديد: برّاك وعد بري أن يحمل هذه الرسالة ويذهب بها ليناقش الاسرائيليين بها ويعود الأسبوع المقبل مع الوفد المرافق
12:56
معلومات الجديد: لقاء الوفد الأميركي مع الرئيس بري لم يكن لا سيئا ولا ايجابياً بل تحدث فيه بري عما قامت به الدولة اللبنانية في مجلس الوزراء ووضع الطابة في ملعب الاميركي والاسرائيلي
12:56
