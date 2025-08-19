الراعي عن كلام نعيم قاسم: مزايدة.. ولا مانع من السلام مع اسرائيل مستقبلاً!

ولفت في حديث لقناة "العربية
"، الى أن "كلام الأمين العام
لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم مزايدة ولا وجود لحرب أهلية"، معتبراً أن "حزب الله
كان مخترقا داخليا ولا أحد يريد الحرب".
واضاف الراعي ان "على حزب الله الاقتناع بأن الجيش يحمي اللبنانيين دون تمييز"، مشيرا الى أن "العيش المشترك هو ما يميز لبنان
ومنصوص عليه في الدستور
".
وطالب الأمم المتحدة
بـ"تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية"، معتبرا أن "تدخل إيران في الشأن اللبناني سافر".
ورأى أن "حزب الله جرّد المقاومة
من مفهومها الحقيقي، والمقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران".
واضاف ان "قرار الحكومة اللبنانية
واضح بحصر كل سلاح غير قانوني"، مشدداً على ان "على حزب الله التفكير بـ "لبنانيته"، لافتا الى أن "حرب إسناد غزة التي بدأها حزب الله أتت بالخراب على لبنان".
وشدد على ان "الأولوية للبناء والإعمار وليست للحرب"، مؤكدا ان "الشيعة "طائفة لبنانية" قبل مسمى المقاومة، وعلى حزب الله "الولاء الكامل" للبنان وإيقاف الولاء لإيران".
وقال الراعي إننا "نعمل على عقد قمة روحية لرجال الدين المسيحيين
والمسلمين".
واوضح ان "زيارتي إلى السعودية
كانت بدعوة من الملك سلمان"، كاشفا عن "انني دُعيت لزيارة طهران والأوضاع لا تسمح بالزيارة".
ورأى أن "لا مانع من السلام مع إسرائيل
مستقبلا عندما تكون الظروف مناسبة".
كما كشف الراعي ان "زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان ستكون قبل نهاية السنة الحالية".