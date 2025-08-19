الراعي عن كلام نعيم قاسم: مزايدة.. ولا مانع من السلام مع اسرائيل مستقبلاً!

اشار البطريرك مار الى ان "أبناء الطائفة الشيعية سئموا الحرب ويريدون العيش بسلام"، لافتا الى ان "هناك إجماع لبناني حاسم على تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله".