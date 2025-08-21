زكي من بعبدا: ندعم حصر السلاح بيد الدولة

وأضاف: “أكدنا احترامنا للإطار الذي تضعه الدولة لتنفيذ هذه السياسة، وضمّينا صوتنا إلى صوت القيادة في مطالبة بالضغط على للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرارات وقف إطلاق النار”.

وتابع: “كما شددنا على أن الوساطة الأميركية قائمة في هذا الإطار، وعلى الوسيط أن يركّز على إلزام الطرف بتنفيذ القرارات”.

كما أكد أن “لا أحد يريد أن ينزلق إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها”. مختم قائلاً: “نحن نأمل أن تسود وأن تكون هناك رؤية وطنية لصالح البلد، لأن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والسلم الأهلي وتكريس السيادة الكاملة للدولة”.