عشائر بعلبك ترفض الإساءة للرئيس سلام

صدر بيان "عشائر الهرمل" جاء فيه:

ان عشائر هم من أوائل الذين دافعوا وبنوا هذا وهم الشركاء الحقيقيون لجميع طوائف في بناء وطن العيش المشترك، الوطن المستقل المحررة أراضيه من رجس العدوان وإن كان لهم رأي سياسي فهم يعبروا عنه مباشرة وليس سراً وراء عتمة الليل، وإنّ رئيس الحكومة القاضي هو رئيس للحكومة الجامعة الممثلة منها كل الأطياف وله منا كل الإحترام وإنّ اليافطات التي ترفع للفتنة هي لا تمثل عشائرنا وقيمنا". وفي وقت سابق، رفعت لافتة تتهم الرئيس سلام بالعمالة وموقعة عشائر وعائلات .