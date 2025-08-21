عشائر بعلبك ترفض الإساءة للرئيس سلام

ان عشائر بعلبك الهرمل
هم من أوائل الذين دافعوا وبنوا هذا الوطن
وهم الشركاء الحقيقيون لجميع طوائف هذا البلد
في بناء وطن العيش المشترك، الوطن المستقل المحررة أراضيه من رجس العدوان الصهيوني
وإن كان لهم رأي سياسي فهم يعبروا عنه مباشرة وليس سراً وراء عتمة الليل، وإنّ رئيس الحكومة القاضي نواف سلام
هو رئيس للحكومة الجامعة الممثلة منها كل الأطياف وله منا كل الإحترام وإنّ اليافطات التي ترفع للفتنة هي لا تمثل عشائرنا وقيمنا". وفي وقت سابق، رفعت لافتة تتهم الرئيس سلام بالعمالة وموقعة باسم
عشائر وعائلات الهرمل
.