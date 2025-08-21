عاجل
مراسلة الجديد: بدء دخول اليات الجيش اللبناني الى مخيم برج البراجنة تمهيدا لعملية تسليم السلاح الفلسطيني
مراسلة الجديد: بدء دخول اليات الجيش اللبناني الى مخيم برج البراجنة تمهيدا لعملية تسليم السلاح الفلسطيني
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
02:08
فيل يقتحم سوقاً ويسرق الدقيق! (شاهد الفيديو)
2025-08-20
بالفيديو.. الشرع يرفض مصافحة السيناتورة الأميركية
2025-08-19
ألسنة لهب لطائرة في الجو! (فيديو)
2025-08-19
أسبوعان بلا سكر.. هكذا يتغير جسمك ووجهك!
2025-08-19
حوت نافق يجذب "المتفرجين" (فيديو)
محليات
معلومات الجديد: يفترض ان يبدأ حصر السلاح الفلسطيني من مخيمي برج البراجنة والبص مساء اليوم
2025-08-21 | 07:35
A-
A+
معلومات الجديد: يفترض ان يبدأ حصر السلاح الفلسطيني من مخيمي برج البراجنة والبص مساء اليوم
مقالات ذات صلة
مصادر فلسطينية للجديد: الإجراءات استكملت وسيبدأ تسليم السلاح المتوسط والثقيل من مخيمي برج البراجنة والبص هذا المساء للجيش اللبناني
معلومات الجديد: ملف سلاح المخيمات سلك مساره وأولى الخطوات تسليم السلاح في 5 مخيمات على مرحلتين
معلومات الجديد: مجلس الوزراء يقرر تأجيل البت في بند حصر السلاح الى جلسة الأسبوع المقبل
معلومات الجديد: يفترض ان يبدأ حصر السلاح الفلسطيني من مخيمي برج البراجنة والبص مساء اليوم
محليات
الجديد:
يفترض
السلاح
الفلسطيني
مخيمي
البراجنة
والبص
اليوم
العودة الى الأعلى
سحب سلاح المخيمات الفلسطينية.. اليوم
من استهدفت إسرائيل في ديرسريان؟
اقرأ ايضا في محليات
09:22
مراسلة الجديد: بدء دخول اليات الجيش اللبناني الى مخيم برج البراجنة تمهيدا لعملية تسليم السلاح الفلسطيني
09:22
مراسلة الجديد: بدء دخول اليات الجيش اللبناني الى مخيم برج البراجنة تمهيدا لعملية تسليم السلاح الفلسطيني
09:10
مسلحون بجانب مراسلة الجديد في مخيم برج البراجنة.. هل يسلمون سلاحهم على الهواء؟
09:10
مسلحون بجانب مراسلة الجديد في مخيم برج البراجنة.. هل يسلمون سلاحهم على الهواء؟
08:57
سلاح على الهواء مباشرةً.. مراسلة الجديد تنقل المشهد من مخيم برج البراجنة
08:57
سلاح على الهواء مباشرةً.. مراسلة الجديد تنقل المشهد من مخيم برج البراجنة
يحدث الآن
محليات
09:22
مراسلة الجديد: بدء دخول اليات الجيش اللبناني الى مخيم برج البراجنة تمهيدا لعملية تسليم السلاح الفلسطيني
خاص الجديد
09:10
مسلحون بجانب مراسلة الجديد في مخيم برج البراجنة.. هل يسلمون سلاحهم على الهواء؟
خاص الجديد
08:57
سلاح على الهواء مباشرةً.. مراسلة الجديد تنقل المشهد من مخيم برج البراجنة
اخترنا لك
مراسلة الجديد: بدء دخول اليات الجيش اللبناني الى مخيم برج البراجنة تمهيدا لعملية تسليم السلاح الفلسطيني
09:22
مسلحون بجانب مراسلة الجديد في مخيم برج البراجنة.. هل يسلمون سلاحهم على الهواء؟
09:10
سلاح على الهواء مباشرةً.. مراسلة الجديد تنقل المشهد من مخيم برج البراجنة
08:57
وصول الفنان محمد رمضان الى بيروت ومراسلة الجديد تنقل الأجواء
08:09
وفد سوري رفيع سيزور لبنان
08:00
مصادر فلسطينية للجديد: الإجراءات استكملت وسيبدأ تسليم السلاح المتوسط والثقيل من مخيمي برج البراجنة والبص هذا المساء للجيش اللبناني
07:55
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
04:10
فهد العليوة يخرج عن صمته ويكشف لاول مرة حقيقة زواجه من شجون الهاجري
09:22
مراسلة الجديد: بدء دخول اليات الجيش اللبناني الى مخيم برج البراجنة تمهيدا لعملية تسليم السلاح الفلسطيني
2025-06-17
أضرار بمنشأة "نطنز" النووية الايرانية.. وكالة الطاقة الذرية تكشف!
2024-11-15
دوس سانتوس من لاعب لبرشلونة إلى رجل أعمال ناجح
2025-05-17
نارين بيوتي وزوجها رامي سامو يدفعان مبلغا ضخما لـ توم كروز مقابل الصورة معه
2025-07-22
جعجع ينتقد الرد اللبناني على الموفد الأميركي.. خضوع كامل للحزب
بالفيديو
بالفيديو
13:09
مقدمة النشرة المسائية 20-08-2025
2025-08-19
مقدمة النشرة المسائية 19-08-2025
2025-08-19
مع استمرار النزوح.. لبنان يستعد لإسقاط صفة "النازح" عن السوريين (فيديو)
2025-08-19
موعد زفاف الفنانة اللبنانية داليدا خليل يكشف الى العلن وهذه هوية العريس
2025-08-19
محمّد المجذوب يدمج الإيقاع بالعفويّة في أحدث أعماله الغنائيّة "رجّعت الروح"
2025-08-19
هيفاء وهبي بهجوم ناري على محللة لغة جسد اتهمتها بإفتعال "الحركات المثيرة"
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
13:28
فك الحاجز.. على طريق الضاحية بعبدا!
خاص الجديد
13:28
فك الحاجز.. على طريق الضاحية بعبدا!
فن
10:06
شقيق أنغام يكشف تطورات وضعها الصحي
فن
10:06
شقيق أنغام يكشف تطورات وضعها الصحي
عربي و دولي
16:27
الجيش الإسرائيلي يزعم: هذا ما استهدفناه في جنوب لبنان
عربي و دولي
16:27
الجيش الإسرائيلي يزعم: هذا ما استهدفناه في جنوب لبنان
محليات
15:39
إرهابيون في منطقة لبنانية… والجيش يتدخل!
محليات
15:39
إرهابيون في منطقة لبنانية… والجيش يتدخل!
فن
14:07
وائل كفوري و شانا عبود يرزقان بمولودتهما الأولى
فن
14:07
وائل كفوري و شانا عبود يرزقان بمولودتهما الأولى
محليات
13:19
حقيقة إيقاف تحويل الأموال إلى لبنان!
محليات
13:19
حقيقة إيقاف تحويل الأموال إلى لبنان!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025