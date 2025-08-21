بدء تسليم السلاح الفصائل الفلسطينية

معلومات الجديد: اللقاء بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال وكل من الرئيس بري والمكلف بالعلاقات الخارجية في حزب الله أحمد مهنا لم ينجح في تغيير موقف الحزب من مجريات الايام الماضية