السلاح الفلسطيني يتقدم على سلاح حزب الله.. فجأة (اللواء)

تقدم السلاح الفلسطيني الى الواجهة، بينما كان يجري التركيز على ملف سلاح حزب الله، انتقل الاهتمام فجأة امس الى بدء الخطوة الاولى من جمع سلاح المخيمات، وسط بلبلة فلسطينية بين اقرار السلطة الفلسطينية وحركة فتح بتسليم شاحنة سلاح للجيش اللبناني في مخيم برج البراجنة، وبين نفي الفصائل الفلسطينية ان يكون ما جرى لها علاقة بتسليم سلاح المخيمات.
مع انها كانت خطوة مرتقبة لكن في نهاية هذا الشهر او مطلع ايلول، لكن جرت اتصالات وتحركات فلسطينية سرّعت في البدء بالمرحلة الاولى، وسط معلومات عن زيارة قام بها ياسر عباس ابن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى بيروت
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر دبابة قيل انها "في سوريا" وتستخدم لحراثة الارض، وارفق نشطاء الفيديو بتعريف جاء فيه: "مزارع سوري يفلح الارض ويحرثها بمخلفات دبابة لجيش النظام السابق". فريق موقع قناة "الجديد" دققت في صحة الخبر وتبين أن المعلومة المرفقة مع الفيديو مزيفة، والحقيقة أن الفيديو من بريطانيا جرى نشره قبل يومين، والدبابة التي تظهر هي من نوع "تشيفتن" قديمة العهد تعود الى الحرب العالمية الثانية، وقد جرى تحويلها لتكون وظيفتها مدنية ككثير من الآليات العسكرية القديمة التي تعود الى تلك الحقبة. وبالتالي فإن الفيديو لا علاقة له في سوريا على الإطلاق وهو خبر مزيف.