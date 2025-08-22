إليكم طقس الـ Weekend !

وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس صيفي حار نسبيا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في الداخل وفوق المرتفعات، وضمنها في المناطق الساحلية مع رطوبة مرتفعة، ويستمر حتى نهاية الاسبوع على أن تعود للانخفاض بدءا من يوم الاثنين .



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب : بين 25 و 33، بين 24 و32، بين 18 و 35 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة مما يزيد الشعور بالحر.



السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع فوق الجبال وفي المناطق الساحلية يرافقها رطوبة مرتفعة .



الأحد: مشمس الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا.