جعجع زار سلام: لالتزام الجميع بقرار حصر السلاح

استقبل نواف سلام في السرايا الحكومية ظهر " اللبنانية" ، مع وفد من تكتل "الجمهورية القوية"، ضم النواب: ستريدا جعجع، غسان حاصباني، فادي كرم، بيار بو عاصي، ملحم الرياشي، انطوان حبشي، عقيص، رازي الحاج، ايلي خوري، نزيه متى وسعيد اسمر.





وأتت الزيارة دعما لرئيس الحكومة على مواقفه الوطنية والسيادية الصلبة والحازمة.



وتم البحث في القرارات الحكومية المتعلقة ببسط سلطة كامل أراضيها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية.



كما تناول البحث ملف تسليم السلاح الفلسطيني ووضعه في عهدة الجيش.



وتطرق النقاش إلى مشروع قانون الفجوة المالية باعتباره ركيزة أساسية في مسار الإصلاح المالي وحماية حقوق المودعين.



بعد اللقاء، قال جعجع:"زيارتنا هي لتحية دولة الرئيس، الحكومة في 4 و5 آب اتخذت قرارات جريئة حيث لم تجرؤ اي من الحكومات السابقة على اتخاذها، والقرارات التي اخذتها حكومة الرئيس سلام أعادت وضع الصحيح".



وأضاف :"قبل ذلك، كنا منذ أربعين سنة نعيش في شبه دولة، دولة لا تملك قرارها، وبالتالي كانت مقزمة جدا. ومع اتخاذ هذه القرارات بدأ كل مواطن لبناني يشعر بوجود دولة حقيقية فعلية. وعلى أثر هذه القرارات بدأت حملة ظالمة وجائرة على دولة الرئيس شخصيا. وانطلاقا من الدور الذي لعبه، مع أن كثيرين ساهموا في الوصول إلى هذه القرارات، إلا أن دولة الرئيس كان له دور خاص ومميز، فبدأت الحملة الظالمة في حقه انطلاقا من الدور الذي لعبه للوصول إلى هذه القرارات، ومن الدور الذي لا يزال مستمرا فيه لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ.



وتابع :"من يريد أن يلعب اللعبة السياسية، عليه أن يلعبها بقوانينها ويحافظ على قواعدها، وليس عندما تناسبه اللعبة يلعب بقواعد اللعبة والساعة التي لا تناسبه يخرج خارج قواعد اللعبة. اليوم، إذا رأي رئيس الحكومة لا يعجبك، يمكن ان تبدي رأيا آخر وهو امر طبيعي. إذا اعتبرت أن رئيس الحكومة أو الحكومة اتخذت قرارا خاطئا، هذا حقك، وأقصى ما يمكنك فعله هو طرح الحكومة على الثقة في المجلس النيابي أو طرح رأيك بالطريقة الصحيحة. ويمكن ان تطرح رايك ، لكن التهجم على رئيس الحكومة في الأمور الشخصية والاتهامات، وصراحة هناك الكثير من اللبنانيين وخاصة من أبطال 14 اذار في السابق عرفوها من دون أي حق وأي واقع، او حقيقة، هذا أمر لا يجوز".



وقال :"نحن اليوم هنا، لنقول إن الدولة الفعلية بدأت تتشكل، ومع ذلك فان البعض إلى هذه اللحظة، يحاولون عرقلة قيام الدولة الفعلية، من خلال الهجوم تارة على رئيس الجمهورية وتارة اخرى على رئيس الحكومة . فهذا أمر غير مقبول، وفي نهاية المطاف، من سيحاول عرقلة هذه المسيرة سيكون الخاسر، لأن هذه المسيرة مستمرة. وأذكر الجميع أن التاريخ لم يرجع يوما إلى الوراء، وهذه المرة أيضا لن يرجع.