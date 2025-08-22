عاجل
ناشر موقع "الكلمة أونلاين" سيمون أبو فاضل لـ الجديد: موضوع سلاح حزب الله بيد إيران ولن يُحسم في الداخل اللبناني
ناشر موقع "الكلمة أونلاين" سيمون أبو فاضل لـ الجديد: موضوع سلاح حزب الله بيد إيران ولن يُحسم في الداخل اللبناني
معلومات الجديد: الموفد الأميركي توم باراك ومورغان أورتاغوس سيعودان إلى بيروت الأسبوع المقبل
2025-08-22 | 13:22
معلومات الجديد: الموفد الأميركي توم باراك ومورغان أورتاغوس سيعودان إلى بيروت الأسبوع المقبل
معلومات الجديد: الموفد الأميركي توم باراك ومورغان أورتاغوس سيعودان إلى بيروت الأسبوع المقبل
ناشر موقع "الكلمة أونلاين" سيمون أبو فاضل لـ الجديد: موضوع سلاح حزب الله بيد إيران ولن يُحسم في الداخل اللبناني
ناشر موقع "الكلمة أونلاين" سيمون أبو فاضل لـ الجديد: موضوع سلاح حزب الله بيد إيران ولن يُحسم في الداخل اللبناني
رعد قالها: "رايحين عَ تصادم.. ولا خرطوشة منسلّم" (نداء الوطن)
جاء في صحيفة "نداء الوطن":
رعد قالها: "رايحين عَ تصادم.. ولا خرطوشة منسلّم" (نداء الوطن)
جاء في صحيفة "نداء الوطن":
عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر لـ الجديد: جولات تسليم السلاح تشمل كل المخيمات ومخيم برج البراجنة لم يسلم أي سلاح فردي
عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر لـ الجديد: جولات تسليم السلاح تشمل كل المخيمات ومخيم برج البراجنة لم يسلم أي سلاح فردي
