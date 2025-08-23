"لا نريد المسرحيات".. باسيل عن سلاح حزب الله: ربنا يوفّق!

وأكد أنّ الجنوب ليس مجرد " حرب" بل أرض للتعايش والسلام، وقال: "كل سقط في الجنوب لم يدافع عن أرضه فقط بل عن كل ، لأن سقوط الجنوب يعني سقوط والجبل". وأشار إلى أهمية الوجود المسيحي في الجنوب باعتباره جزءاً أساسياً من التنوع اللبناني وصلة وصل بين المناطق.

وفي ملف السلاح الفلسطيني، اعتبر باسيل أنّ "تسليم السلاح من المخيمات بالطريقة التي حصلت ليس جديّاً"، سائلاً: "أهكذا تريدون استلام السلاح الفلسطيني؟ وإذا بهذا الشكل ستسلّمون سلاح ، فالله يوفق، مبلشين منيح".

وأضاف أنّ "الدفاع عن القضية يتم من داخل فلسطين وليس من لبنان"، رافضاً تحويل الأراضي إلى ساحة صراع إضافية، ومؤكداً التضامن مع الشعب الفلسطيني في وجه المأساة التي يعيشها في غزة.

وانتقد باسيل محاولات تعديل قانون الانتخاب لخدمة مصالح ضيّقة، مشدداً على أنّ "التمثيل الصحيح يجب أن يشمل الداخل والمنتشرين معاً"، ورأى أنّ "وجود المسيحيين لا يُقاس بالعدد بل بالدور الوطني الذي يؤدّونه".

كما جدّد موقفه الرافض لربط لبنان بالسياسات والمصالح الخارجية، مؤكداً أنّ " وحده الضامن للدفاع عن ". وختم بالدعوة إلى "إجراء حوار شامل يضع استراتيجية دفاعية واضحة تحمي لبنان وتمنع تكرار الحروب".