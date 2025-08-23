الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

رعد قالها: "رايحين عَ تصادم.. ولا خرطوشة منسلّم" (نداء الوطن)
2025-08-23 | 04:24

2025-08-23 | 04:24
رعد قالها: &quot;رايحين عَ تصادم.. ولا خرطوشة منسلّم&quot; (نداء الوطن)
رعد قالها: "رايحين عَ تصادم.. ولا خرطوشة منسلّم" (نداء الوطن)

جاء في صحيفة "نداء الوطن":

علمت "نداء الوطن" أن نائب كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد قال لمستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال إن حصر سلاح "حزب الله" بقرار تصادمي كالقرار الذي اتخذته الحكومة يعني "إنو رايحين ع تصادم، غير هيك، نحنا جاهزين وحاضرين للتعاون على أعلى مستوى وقد نفاجئكم بمدى تعاوننا!".

وأضاف رعد: "بدكن نتعاون منتعاون، لدينا خطط ولديكم خطط، أعطونا خططكم ولنتحاور، يمكن أن نتساعد ويمكن أن نصل إلى حل عبر وضع استراتيجية دفاعية للسلاح، غير هيك شو ما كان القرار مرفوض ورايحين حتمًا ع تصادم!".

هذا وأبلغ رعد رحال رفض "الحزب" تسليم أي قطعة سلاح، "شو ما كان نوعها ثقيل أو خفيف ولن يتم تسليم أي خرطوشة" بالفرض وخارج إطار التوافق.

كذلك علمت نداء الوطن" أن رعد أبلغ "رحال" أن مسألة الضمانات لم تعد تسري أيضًا، ففي الاتفاق السابق حصلت الدولة اللبنانية على ضمانات لكنها "انكبت بالزبالة" وبالتالي لا ثقة بأي ضمانات، بل نريد إجراءاتٍ على أرض الواقع.

أما رحّال الذي حمل معه إلى الاجتماع مع رعد أوراقًا لجداول عمل وتعاون، فأكد لـ "رعد" أن نية رئيس الجمهورية ليست تصادمية أبدًا بل المطلوب اليوم خطوة تنفيذية باتجاه سحب السلاح موضحًا أن قرار الحكومة شكل واحدة من هذه الخطوات.

محليات
محمد رعد
حزب الله
اندريه رحال
جوزاف عون
لبنان
رئاسة الجمهورية
سلاح الحزب

محليات

محمد رعد

حزب الله

اندريه رحال

جوزاف عون

لبنان

رئاسة الجمهورية

سلاح الحزب

