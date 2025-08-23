رعد قالها: "رايحين عَ تصادم.. ولا خرطوشة منسلّم" (نداء الوطن)

علمت " " أن نائب للمقاومة قال لمستشار رئيس الجمهورية العميد إن حصر سلاح " " بقرار تصادمي كالقرار الذي اتخذته الحكومة يعني "إنو رايحين ع تصادم، غير هيك، نحنا جاهزين وحاضرين للتعاون على أعلى مستوى وقد نفاجئكم بمدى تعاوننا!".

وأضاف رعد: "بدكن نتعاون منتعاون، لدينا خطط ولديكم خطط، أعطونا خططكم ولنتحاور، يمكن أن نتساعد ويمكن أن نصل إلى حل عبر وضع استراتيجية دفاعية للسلاح، غير ما كان القرار مرفوض ورايحين حتمًا ع تصادم!".

هذا وأبلغ رعد رفض "الحزب" تسليم أي قطعة سلاح، "شو ما كان نوعها ثقيل أو خفيف ولن يتم تسليم أي خرطوشة" بالفرض وخارج إطار التوافق.

كذلك علمت نداء " أن رعد أبلغ "رحال" أن مسألة الضمانات لم تعد تسري أيضًا، ففي الاتفاق السابق حصلت على ضمانات لكنها "انكبت بالزبالة" وبالتالي بأي ضمانات، بل نريد إجراءاتٍ على أرض الواقع.

أما رحّال الذي حمل معه إلى الاجتماع مع رعد أوراقًا لجداول عمل وتعاون، فأكد لـ "رعد" أن نية رئيس الجمهورية ليست تصادمية أبدًا بل المطلوب خطوة تنفيذية باتجاه سحب السلاح موضحًا أن قرار الحكومة شكل واحدة من هذه الخطوات.