ابتلع كبسولات من الكوكايين.. توقيف برازيلي في مطار بيروت!

في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية للحدّ من انتشار هذه الآفة في مختلف المناطق .



بتاريخ 04-08-2025، وبناءً على تعاون مع السلطات القطرية، توافرت معلومات لمكتب المخدّرات المركزي حول قيام المدعو:



أ. ز. (مواليد عام 1983، برازيلي)



بمحاولة تهريب موادّ مخدّرة إلى عبر ابتلاع كبسولات داخل جسده، قادمًا من البرازيل على متن الخطوط الجوّية القطرية، ومتوقّع وصوله في التاريخ المذكور.



بعد التنسيق مع قيادة سرية في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسّسات العاّمة وجمارك ، توجّهت دورية من المكتب إلى المطار، حيث جرى توقيف المشتبه به. وبتفتيش أمتعته، لم يُعثر على أيّ موادّ ممنوعة.



باستماعه، اعترف بابتلاع كمّية من كبسولات الكوكايين، ثمّ تبيّن لاحقًا أنّ عددها يبلغ 133 كبسولة بوزن إجمالي حوالى 1,800 غ.



لا يزال التحقيق جاريًا بإشراف المختصّ.