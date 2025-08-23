قائد الجيش قدم التعازي بشهيدين في الجنوب

خلال تقديم التعازي، أشاد بمهنية الشهيدَين ومناقبيتهما وانضباطهما، واستعدادهما للتضحية حتى الشهادة، مؤكدًا أن عناصر ينفذون مهمات معقدة ودقيقة على امتداد مساحة ، لا سيما في الجنوب حيث تواجه الوحدات العسكرية أخطارًا متنوعة، وتعمل في ظروف صعبة وسط استمرار الاعتداءات من جانب .

من ناحية أخرى، ثمّن العماد هيكل الصبر والعزيمة لدى ، وتقديمها خيرة أبنائها لينضموا إلى الجيش دفاعًا عن .

وقال: "إن الجيش هو الحصن المنيع وخط الدفاع الأول بالنسبة إلى جميع اللبنانيين، وإن صمود الجيش هو أحد أهم عوامل صمود الوطن."

كما أشار إلى أن القيادة تفتخر بشهدائها وتعتز بهم، وتبقى وفية لعائلاتهم، لافتًا إلى أن الجيش سوف يواصل تحمُّل مسؤولياته مهما بلغت الصعوبات.