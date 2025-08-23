الجيش يقتحم البقاع.. وهذا ما عثر عليه

صدر عن البيان التالي:

أنه في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها ، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منازل مطلوبين في بلدتَي جب جنين والخيارة - وأوقفت المواطنَين (ع.ط.) و(و.ف.) لإطلاقهما النار وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية.



كما أوقفت دوريات من مديرية المخابرات 7 أشخاص وفقًا لما يلي:



- دهم المواطن (ح.ح.) وتوقيفه في بلدة جلالا - لاتجاره بالمخدرات وإطلاقه النار باتجاه دورية للجيش، وتوقيف المواطن (ح.ز.) لاتجاره بالمخدرات، والسوريَّين (و.ك.) و(م.ر.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها وضبط كمية منها في حوزتهم.



- توقيف المواطن (ع.ع.) والسوري (ح.ن.) في منطقة طبرجا - كسروان لتعاطيهما المخدرات وترويجها وحيازتهما كمية منها ومبلغا ماليا مزوّرا، ولتجوّل الثاني داخل الأراضي بطريقة غير شرعية.



- توقيف المواطن (ع.ج.) في منطقة طريق لارتكابه جرائم عدة منها التعدي على الأملاك العامة والخاصة بقوة السلاح وإطلاق النار.



وأكدت أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.