الوكالة الوطنية: غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي راميا وبيت ليف - قضاء بنت جبيل

مصدر أمني للجديد: عنصر من جهاز أمن المطار طارد مطلوبا بمذكرة "إطلاق نار" كان ينتظر احد الواصلين إلى بيروت وحينما حاول المطلوب الهرب أطلق العنصر النار على قدمه وأصابه في موقف المطار