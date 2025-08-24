المنطقة العازلة.. شرط إسرائيلي جديد (الأنباء الكويتية)

كتبت صحيفة "الأنباء الكويتية"

جولة محادثات يجريها الموفد الأميركي توماس في الثلاثاء المقبل، ينقل فيها إلى المسؤولين اللبنانيين الجواب على الورقة الأميركية التي تضمنت ملاحظات لبنانية للسير بمبدأ "خطوة مقابل خطوة".



جولة يتوقع ألا تكون حاسمة، وإن كان منها ان الرد الإسرائيلي لا يعطي خطوة مقابلة بقدر ما يفسر بـ"دعسة ناقصة"، لجهة الحديث عن تكريس منطقة حدودية عازلة، تحت مسميات عدة، منها تحويل المنطقة المعنية إلى منطقة اقتصادية تضم مصانع حكومية وغير مملوكة من قبل أفراد، إضافة إلى ما بقوة عن شروط إسرائيلية تطول عددا من البلدات الحدودية لجهة إخلائها من السكان.



وفي هذا السياق، تحدث مصدر سياسي لـ "الأنباء" عن أن " تقارب الأمور بمنطق الرابح في الحرب ".



وأقر بـ "قساوة الشروط على ، وأن القيادة السياسية الحالية لا تملك الكثير من الأوراق للتفاوض من خلالها، ذلك ان البلاد ترزح تحت أعباء اقتصادية وانهيار مالي وانعدام في خدمات حيوية كالكهرباء والمياه وغيرهما، فضلا عن إعادة مطلوبة في غياب الأموال والدعم الخارجي المشروط بحصرية السلاح وسيادة على أراضيها كاملة"