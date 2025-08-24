هنا بيروت - الحلقة الكاملة



قادماً من تل أبيب يصل الوفد الأميركي إلى لبنان ومعه الملاحظات الإسرائيلية على الورقة الأميركية التي أقرتها الحكومة اللبنانية مع تعديلات.

الرد سيأتي بالموافقة على جزء من الورقة.. ولكن!

ما سيحمله باراك وترافقه مورغان أورتيغاس هو مشروع يمتد على طول الحدود الجنوبية، حيث القرى المدمرة بالكامل، وينص المشروع على تحويلها إلى منطقة صناعية تابعة للبنان وتكون فاصلة بين لبنان وإسرائيل.

أما أهل تلك المنازل فيحصلون على أراضٍ بديلة ويعوض عليهم بمنازل أخرى.

هذا الاقتراح سيكون موضع جدل كبير في المرحلة المقبلة