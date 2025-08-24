هنا بيروت - الحلقة الكاملة

قادماً من تل أبيب يصل الوفد الأميركي إلى لبنان ومعه الملاحظات الإسرائيلية على الورقة الأميركية التي أقرتها الحكومة اللبنانية مع تعديلات.الرد سيأتي بالموافقة على جزء من الورقة.. ولكن!ما سيحمله باراك وترافقه مورغان أورتيغاس هو مشروع يمتد على طول الحدود الجنوبية، حيث القرى المدمرة بالكامل، وينص المشروع على تحويلها إلى منطقة صناعية تابعة للبنان وتكون فاصلة بين لبنان وإسرائيل.أما أهل تلك المنازل فيحصلون على أراضٍ بديلة ويعوض عليهم بمنازل أخرى.هذا الاقتراح سيكون موضع جدل كبير في المرحلة المقبلة
شدّد النائب حسن مراد خلال حفل تخرّج طلاب في بلدة غزة – البقاع، بحضور المفتي الدكتور علي الغزاوي وفعاليات رسمية واجتماعية، على أنّ "العلم هو السلاح الحقيقي والطريق إلى نهضة الوطن"، مؤكّدًا وقوفه إلى جانب الشباب "سندًا وداعمًا لطموحاتهم من مقاعد الدراسة حتى سوق العمل".
برّاك على مَرمى حجر، والسفير "الجوّال" بين الساحات استقرَّ به المقامُ اليوم في تل أبيب، قبلَ عودتِه إلى بيروت حاملاً في حقيبتِه "صخرة سيزيف" الذي عاقبَهُ إلهُ الموت بأن يَحمِلَ صخرةً من أسفلِ الجبل إلى أعلاه، فإذا وَصلَ إلى القمة تَدحرجت إلى الوادي.. فيعود ويرفعُها إلى القمة.. فهل يأتي براك بردٍ إسرائيلي يُرضي لبنان؟ أم إن ّالأمورَ ستعودُ إلى مربّعِها الأول؟