منطقة صناعية "فاصلة" بين لبنان وإسرائيل! (فيديو)

دعا المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" ووحدة النقابات والعمال المركزية في "حزب الله" في بيان، "عمال لبنان ومنتجيه ونقابييه الشرفاء، إلى التجمع في الخامسة والنصف من بعد ظهر بعد غد الأربعاء في ساحة رياض الصلح".
نشر اللواء عباس إبراهيم عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي موقفاً دعا فيه إلى أن يُقفل ملف العفو عن السجناء السوريين وملف المفقودين اللبنانيين معاً وبالتوازي، صوناً لكرامة لبنان واللبنانيين وحفاظاً على السيادة ومبدأ الندية بين البلدين.