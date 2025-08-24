منطقة صناعية "فاصلة" بين لبنان وإسرائيل! (فيديو)



قادماً من يصل الوفد الأميركي إلى ومعه الملاحظات على الورقة الأميركية التي أقرتها مع تعديلات.

الرد سيأتي بالموافقة على جزء من الورقة.. ولكن!

ما سيحمله وترافقه أورتيغاس هو مشروع يمتد على طول الحدود الجنوبية، حيث القرى المدمرة بالكامل، وينص المشروع على تحويلها إلى تابعة للبنان وتكون فاصلة بين لبنان وإسرائيل.

أما أهل تلك المنازل فيحصلون على أراضٍ بديلة ويعوض عليهم بمنازل أخرى.

هذا الاقتراح سيكون موضع جدل كبير في المرحلة المقبلة