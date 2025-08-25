الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

السجناء السوريين والمفقودين اللبنانيين.. هذا ما قاله اللواء ابراهيم

2025-08-25 | 02:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
السجناء السوريين والمفقودين اللبنانيين.. هذا ما قاله اللواء ابراهيم
السجناء السوريين والمفقودين اللبنانيين.. هذا ما قاله اللواء ابراهيم

نشر اللواء عباس إبراهيم عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي موقفاً دعا فيه إلى أن يُقفل ملف العفو عن السجناء السوريين وملف المفقودين اللبنانيين معاً وبالتوازي، صوناً لكرامة لبنان واللبنانيين وحفاظاً على السيادة ومبدأ الندية بين البلدين.

وجاء في موقف اللواء ابراهيم: "يتم التداول في الكواليس وبفعل الاتصالات القائمة بموضوع إصدار عفو عام عن مجموعة من السجناء السوريين الموقوفين بأحكام قضائية في السجون اللبنانية، وهذا أمر إيجابي إذا ما صبّ في مصلحة تحسين العلاقات اللبنانية - السورية.
ولكن، ماذا عن ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية الذي سعينا كما سعى كثيرون إلى معالجته؟ أليس من مقتضيات المصلحة اللبنانية - السورية وبعدما بلغت الأمور ما بلغته أن يوضع الملفان على الطاولة ويُقفلا معاً وبالتوازي صوناً لكرامة لبنان واللبنانيين وحفاظاً على السيادة ومبدأ الندية وحقوق اللبنانيين أينما كانوا، ولا سيما وأن الحكم استمرارية في تحمّل المسؤولية"؟
مقالات ذات صلة
السجناء السوريين والمفقودين اللبنانيين.. هذا ما قاله اللواء ابراهيم

محليات

لبنان

سوريا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حزب الله وحركة أمل يحركان الشارع ضد حصر السلاح
غياب جدول زمني لسحب السلاح يُفرغ القرار من مضمونه ويُهدد مسار الدولة (الأنباء)

اقرأ ايضا في محليات

حزب الله وحركة أمل يحركان الشارع ضد حصر السلاح
02:51

حزب الله وحركة أمل يحركان الشارع ضد حصر السلاح

دعا المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" ووحدة النقابات والعمال المركزية في "حزب الله" في بيان، "عمال لبنان ومنتجيه ونقابييه الشرفاء، إلى التجمع في الخامسة والنصف من بعد ظهر بعد غد الأربعاء في ساحة رياض الصلح".

02:51

حزب الله وحركة أمل يحركان الشارع ضد حصر السلاح

دعا المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" ووحدة النقابات والعمال المركزية في "حزب الله" في بيان، "عمال لبنان ومنتجيه ونقابييه الشرفاء، إلى التجمع في الخامسة والنصف من بعد ظهر بعد غد الأربعاء في ساحة رياض الصلح".

غياب جدول زمني لسحب السلاح يُفرغ القرار من مضمونه ويُهدد مسار الدولة (الأنباء)
02:11

غياب جدول زمني لسحب السلاح يُفرغ القرار من مضمونه ويُهدد مسار الدولة (الأنباء)

قال مصدر رسمي لـ «الأنباء»: «ان عدم وضع الجدول الزمني يفرغ قرار سحب السلاح من مضمونه ويشكل تراجعا من قبل الحكومة، تعقبه تراجعات أخرى قد تعيد مسار قيام الدولة إلى نقطة البداية.

02:11

غياب جدول زمني لسحب السلاح يُفرغ القرار من مضمونه ويُهدد مسار الدولة (الأنباء)

قال مصدر رسمي لـ «الأنباء»: «ان عدم وضع الجدول الزمني يفرغ قرار سحب السلاح من مضمونه ويشكل تراجعا من قبل الحكومة، تعقبه تراجعات أخرى قد تعيد مسار قيام الدولة إلى نقطة البداية.

يحدث الآن

اخترنا لك
حزب الله وحركة امل يدعوان لوقفة احتجاجية الاربعاء ضد قرار الحكومة بحصر السلاح
02:57
حزب الله وحركة أمل يحركان الشارع ضد حصر السلاح
02:51
غياب جدول زمني لسحب السلاح يُفرغ القرار من مضمونه ويُهدد مسار الدولة (الأنباء)
02:11
مخالفة تسعيرة مولد كهربائي في البقاع.. وأمن الدولة تتحرك
01:58
توغّل إسرائيلي في معمل جنوبًا.. تفتيش وتخريب ورسالة تحريض
01:24
بهية الحريري تعود إلى الواجهة.. هل تستعيد مقعدها في صيدا؟
01:15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025