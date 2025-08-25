الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

جابر أمام الوفد الأميركي: المطلوب توفير ضمانات جديّة

2025-08-25 | 08:41
جابر أمام الوفد الأميركي: المطلوب توفير ضمانات جديّة
جابر أمام الوفد الأميركي: المطلوب توفير ضمانات جديّة

جدد وزير المالية ياسين جابر التأكيد "أن المطلوب من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي توفير ضمانات جدية يحتاجها لبنان تكون قادرة على تأمين استقرار دائم للجنوبيين ولكل أبناء المناطق التي تستهدفها الاعتداءات الإسرائيلية.

وشدد أمام وفد من الكونغرس الأميركي الذي إستقبله في مكتبه في وزارة المالية برئاسة دارين لحود وفي حضور سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، "أن البيئة الجنوبية والبقاعية وأبناء الضاحية هي بيئة تنشد العيش الكريم ولا تهوى الحروب، وهي تتمسك بكل ما يطمئنها إلى حاضرها ومستقبلها، لكن السؤال من يطمئنها إلى ذلك، ومن أين تتوافر لها عناصر الاطمئنان ما دامت اسرائيل ورغم اتفاق وقف اطلاق النار، تستبيح على مدار الساعة الأرض والأجواء وتعتدي وتغتال وتدمر وترفض الانسحاب من المناطق التي احتلتها وتمنع الأهالي من الاقتراب من بيوتهم وأرزاقهم ولا من رادع لها؟".
 
وقال:"ندرك أن المنطقة تمر بمتغيرات كبرى، وأعتقد أن لبنان التزم بما عليه لكن على الأطراف الأخرى أن تلتزم بما عليها".
 
وأكد جابر "أن القاعدة الأساسية لأي بناء للدولة ولإصلاح مؤسساتها والنهوض باقتصادها هو الاستقرار، وهذا الأخير لا يتوقف على إرادة الدولة والتزامها بمندرجات أي اتفاق أو قرار، إنما على جهود تفضي إلى نتائج حاسمة تسمح للبنان باستنهاض شامل لكل قطاعاته والاستفادة من موارده ومنها البدء بورشة التنقيب عن نفطه في المنطقة الخالصة التي مضى على ترسيمها قرابة الخمس سنوات".

وتطرق جابر إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة وأقرها المجلس النيابي، مشيرا إلى الدور الكبير الذي قام به رئيس المجلس النيابي للإسراع في إقرارها، لافتا و"على عكس ما يشاع، إلى أن نواب ووزراء ما يسمى "الثنائي الشيعي" كانوا ولا يزالون من أوائل الداعمين لكل قرار أو تشريع في هذا المجال، ومن أوائل الداعمين لقيام الدولة القادرة على حماية شعبها وحفظ أمنها واستقرارها".

بدوره أكد لحود "حرص الولايات المتحدة على دعم لبنان وجيشه"، مشددا على "أن ما تريده بلاده هو أن ترى لبنان مزدهرا وينعم شعبه بالسلام".
جابر أمام الوفد الأميركي: المطلوب توفير ضمانات جديّة

محليات

ياسين جابر

لبنان

الوفد الأميركي

