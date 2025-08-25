الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
11:43
قاسم: نزع السلاح يعني نزع روحنا (فيديو)
10:04
صحن طائر يظهر عقب غارات صنعاء؟! (فيديو)
09:44
مخالفة مرورية.. لوزير!
04:39
تحطم طائرة أثناء هبوطها (فيديو)
04:03
طعن عمه حتى الموت وحاول الفرار إلى سوريا.. هذا ما حصل
محليات
مراسل "الجديد": محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة بالقرب من احد السكان اثناء قيامه بنقل اثاث منزله في بلدة كفركلا الحدودية دون وقوع إصابات
2025-08-25 | 08:49
A-
A+
مراسل "الجديد": محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة بالقرب من احد السكان اثناء قيامه بنقل اثاث منزله في بلدة كفركلا الحدودية دون وقوع إصابات
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من منزل عند أطراف بلدة كفركلا الحدودية
الوكالة الوطنية: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة راميا دون وقوع إصابات
الوكالة الوطنية: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد رعاة الماشية في خراج بلدة شبعا دون وقوع إصابات بشرية
مراسل "الجديد": محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة بالقرب من احد السكان اثناء قيامه بنقل اثاث منزله في بلدة كفركلا الحدودية دون وقوع إصابات
محليات
"الجديد":
محلقة
إسرائيلية
قنبلة
بالقرب
السكان
اثناء
قيامه
منزله
كفركلا
الحدودية
إصابات
العودة الى الأعلى
مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة في كفركلا (صورة)
جابر أمام الوفد الأميركي: المطلوب توفير ضمانات جديّة
اقرأ ايضا في محليات
13:13
مصادر قضائية لـ الجديد: الانظار تتجه الى القصر الجمهوري بشأن قانون استقلالية القضاء فإما يجري تمريره مع بعض التعديلات او يعاد الى مجلس النواب
13:13
مصادر قضائية لـ الجديد: الانظار تتجه الى القصر الجمهوري بشأن قانون استقلالية القضاء فإما يجري تمريره مع بعض التعديلات او يعاد الى مجلس النواب
13:08
معلومات الجديد: برّاك واورتاغوس يتناولان العشاء بهذه الأثناء مع عدد من الوزراء والنواب وشخصيات في أحد مطاعم الصيفي وسط بيروت
13:08
معلومات الجديد: برّاك واورتاغوس يتناولان العشاء بهذه الأثناء مع عدد من الوزراء والنواب وشخصيات في أحد مطاعم الصيفي وسط بيروت
12:47
إصرارٍ حاسم على جدول زمني.. التفاصيل ضمن المشهد السياسي في النشرة المسائية
12:47
إصرارٍ حاسم على جدول زمني.. التفاصيل ضمن المشهد السياسي في النشرة المسائية
يحدث الآن
فن
13:26
محمود نصر يوجه تحذيرا لهؤلاء بعد تداول مواقف سياسية مختلفة له
مقدمة النشرة المسائية
13:25
مقدمة النشرة المسائية 25-08-2025
فن
13:23
15 فيديو جنسي لـ هدير عبد الرازق بعد فضيحتها مع محمد اوتاكا
اخترنا لك
مصادر قضائية لـ الجديد: الانظار تتجه الى القصر الجمهوري بشأن قانون استقلالية القضاء فإما يجري تمريره مع بعض التعديلات او يعاد الى مجلس النواب
13:13
معلومات الجديد: برّاك واورتاغوس يتناولان العشاء بهذه الأثناء مع عدد من الوزراء والنواب وشخصيات في أحد مطاعم الصيفي وسط بيروت
13:08
إصرارٍ حاسم على جدول زمني.. التفاصيل ضمن المشهد السياسي في النشرة المسائية
12:47
بري قال كلمته: تأجيل!
12:40
قانون استقلالية القضاء في مهب التعديلات.. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
12:24
ملف السلاح الفلسطيني الى الجنوب درّ.. التفاصيل في نشرة أخبار الجديد بعد قليل
12:15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-07-26
وداعا زياد الرحباني .. بصمة استثنائية في الموسيقى والمسرح
2024-11-20
اليكم حقيقة انفصال شريف سلامة عن زوجته الفنانة الشهيرة
2025-05-24
تحديث جديد عن نسب الإقتراع حتى الساعة
15:45
الشرع: على لبنان أن يستفيد من نهضة سوريا وإلا!
2025-06-21
"غوار الطوشة".. يبيع التمر هندي في دمشق؟ (شاهد الفيديو)
2025-05-03
كارول سماحة تنهار من البكاء في وداع زوجها وليد مصطفى
بالفيديو
بالفيديو
13:25
مقدمة النشرة المسائية 25-08-2025
11:04
رقص رجل مسن في حفل هيفاء وهبي الاخير في بيروت يتصدر الترند
10:30
زوجة عاصي الرحباني "ابن" زياد الرحباني تتعرض لأزمة قلبية
03:52
هيا مرعشلي تهاجم "الدروز مش إرهاب" وانتقادات حادة تطالها تدفعها الى الاعتزال!
2025-08-24
مقدمة النشرة المسائية 24-08-2025
2025-08-24
هنا بيروت - الحلقة الكاملة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
09:50
"الوقفة تأجلت وقضيتنا لم تتأجل".. بيان للثنائي!
محليات
09:50
"الوقفة تأجلت وقضيتنا لم تتأجل".. بيان للثنائي!
محليات
12:40
بري قال كلمته: تأجيل!
محليات
12:40
بري قال كلمته: تأجيل!
محليات
13:42
نرفض التطاول على رئاسة الحكومة..مراد: نتمسك بالطائف وحصرية السلاح
محليات
13:42
نرفض التطاول على رئاسة الحكومة..مراد: نتمسك بالطائف وحصرية السلاح
محليات
10:31
نعيم قاسم للحكومة: "التراجع عن الخطأ فضيلة".. ولن نتخلى عن السلاح!
محليات
10:31
نعيم قاسم للحكومة: "التراجع عن الخطأ فضيلة".. ولن نتخلى عن السلاح!
عربي و دولي
09:44
مخالفة مرورية.. لوزير!
عربي و دولي
09:44
مخالفة مرورية.. لوزير!
فن
03:52
هيا مرعشلي تهاجم "الدروز مش إرهاب" وانتقادات حادة تطالها تدفعها الى الاعتزال!
فن
03:52
هيا مرعشلي تهاجم "الدروز مش إرهاب" وانتقادات حادة تطالها تدفعها الى الاعتزال!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025