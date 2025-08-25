إخبار من وزارة الطاقة بشأن باخرة فيول

صدر عن لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:

بناء على متداولة في نهاية الأسبوع الماضي عبر احد المواقع الالكترونية بشأن الباخرة HAWK III المحملة بالفيول أويل لمصلحة والادعاء ان مستنداتها الرسمية مزورة وجرى التلاعب بالمنشأ،

وجهت والمياه كتاباً الى بتاريخ 25/8/2025 طلبت منها عبره إعتبار ما تم تداوله إخباراً وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الملائمة وإفادتها بالنتائج كي تتخذ الإجراءات اللازمة.

تجدر الإشارة، الى ان وزارة الطاقة كانت بـتاريخ

23/6/2025، وبناء على استشارة جهات قضائية، أعطت توجيهات لجميع الشركات التي كان لديها عقود لإستقدام بواخر بضرورة تقديم مستند صادر عن شركة الرقابة بمرفأ تحميل يثبت انه تم التحميل بحضورها في هذا المرفأ الى جانب نتائج مطابقة الشُحنات للمواصفات من قبل شركات عالمية التي تجرى في مرفأ التحميل.