"الوقفة تأجلت وقضيتنا لم تتأجل".. بيان للثنائي!

صدر عن المكتب العمالي المركزي في حركة ووحدة النقابات والعمال المركزية في البيان التالي:

انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتلبيةً لتمنيات المرجعيات الوطنية الحريصة على وحدة الموقف وصون الاستقرار، وإفساحاً في المجال أمام حوارٍ معمّقٍ وبنّاءٍ حول المصيرية التي تواجه وطننا.



يعلن المكتب العمالي المركزي في ووحدة النقابات والعمال المركزية في ، تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الأربعاء 27 آب 2025.



إن هذا القرار، الذي ينبع من إدراكٍ عميقٍ لمقتضيات والشجاعة، يهدف إلى تحصين الموقف الرسمي، وتثبيت السلم ، وقطع الطريق على أي محاولة لزعزعة الاستقرار.



نؤكد أن قضيتنا لم تتأجل، وأن عزمنا على الدفاع عن سيادة وكرامته ومقاومته وسلاحها لم يلن، وستبقى صرختنا الوطنية حاضرةً كلما اقتضت الضرورة ذلك.