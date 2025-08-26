الأخبار
10:04
صحن طائر يظهر عقب غارات صنعاء؟! (فيديو)
09:44
مخالفة مرورية.. لوزير!
2025-08-25
تحطم طائرة أثناء هبوطها (فيديو)
2025-08-25
طعن عمه حتى الموت وحاول الفرار إلى سوريا.. هذا ما حصل
2025-08-25
قتلته وأطفاله الستة.. والسبب: عاد إلى طليقته!
محليات
باراك من قصر بعبدا: سنوافق على التمديد لليونيفيل مدة عام
2025-08-26 | 04:47
A-
A+
باراك من قصر بعبدا: سنوافق على التمديد لليونيفيل مدة عام
باراك من قصر بعبدا: سنوافق على التمديد لليونيفيل مدة عام
محليات
بعبدا:
سنوافق
التمديد
لليونيفيل
براك: الحكومة اللبنانية ستقدم اقتراحاتها حول نزع السلاح وإسرائيل ستقابلها باقتراح حول الانسحاب
باراك: اسرائيل قالت انها لا تريد ان تحتل لبنان أي ان هناك اشارات ايجابية من الجانبين اللبناني والاسرائيلي
08:32
"المطلوب اعتذار علني".. نقابة المحررين ترد على توم براك
أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان التالي:
08:32
"المطلوب اعتذار علني".. نقابة المحررين ترد على توم براك
أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان التالي:
08:18
معلومات الجديد: العملية ستتم بوتيرة سريعة وستُسلم المباني خلال 8 أشهر كحد اقصى في المرحلة الاولى
08:18
معلومات الجديد: العملية ستتم بوتيرة سريعة وستُسلم المباني خلال 8 أشهر كحد اقصى في المرحلة الاولى
08:18
معلومات الجديد: الاموال جاهزة والمخططات والخرائط والمسح العقاري للمناطق والمباني شبه مكتملة لدى الجهات المعنية تحديداً منذ عدوان 2006 قبل أن يتم تحديثها مؤخراً
08:18
معلومات الجديد: الاموال جاهزة والمخططات والخرائط والمسح العقاري للمناطق والمباني شبه مكتملة لدى الجهات المعنية تحديداً منذ عدوان 2006 قبل أن يتم تحديثها مؤخراً
فن
08:47
عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة فرع اللاذقية بسبب سخريته من الهجمات الكيميائية
فن
08:42
بعد حفلها الضخم.. اصالة تعود الى بيروت لهذا السبب!
عربي و دولي
08:39
غادرت "رويترز".. وإتهمتها في تمكين "الاغتيال المنهجي"
"المطلوب اعتذار علني".. نقابة المحررين ترد على توم براك
08:32
معلومات الجديد: العملية ستتم بوتيرة سريعة وستُسلم المباني خلال 8 أشهر كحد اقصى في المرحلة الاولى
08:18
معلومات الجديد: الاموال جاهزة والمخططات والخرائط والمسح العقاري للمناطق والمباني شبه مكتملة لدى الجهات المعنية تحديداً منذ عدوان 2006 قبل أن يتم تحديثها مؤخراً
08:18
معلومات الجديد: حزب الله بصدد الاعلان عن رصد مبلغ مليار دولار لمباشرة إعادة الاعمار في الضاحية والمناطق المتضررة باستثناء قرى الحافة الامامية والبلدات التي لا تزال تحت خطر الاعتداءات الاسرائيلية
08:17
معلومات الجديد: حزب الله يسعى إلى إحداث صدمة ايجابية لدى بيئته بظل كل الضغوطات التي تُمارس عليه
08:16
جنبلاط يلتقي الوفد الأميركيّ بحضور النائب تيمور جنبلاط
07:53
2025-07-23
في دمشق.. وزير الاستثمار السعودي يضع حجر الأساس لبرج الجوهرة (فيديو)
2025-02-22
أجواء حماسية ومميزة في حلقة "مع رابعة" الليلة
2025-08-18
الرئيس عون بعد لقائه برّاك وأورتاغوس: هذا هو المطلوب
2025-08-06
كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يفوز على قطر (84-80)
2025-08-20
وائل كفوري و شانا عبود يرزقان بمولودتهما الأولى
2025-02-24
يوسف حداد عن مشاركته في تشـ ـييع السيد: اليتم هو الذي دفعنا للنزول!
بالفيديو
بالفيديو
08:47
عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة فرع اللاذقية بسبب سخريته من الهجمات الكيميائية
14:08
"سلاح التنكة انتهى"... شارل جبور يوجّه رسالة حادّة للشيعة | شاهد "بودكاست ع الجديد" (فيديو)
13:25
مقدمة النشرة المسائية 25-08-2025
11:04
رقص رجل مسن في حفل هيفاء وهبي الاخير في بيروت يتصدر الترند
10:30
زوجة عاصي الرحباني "ابن" زياد الرحباني تتعرض لأزمة قلبية
2025-08-25
هيا مرعشلي تهاجم "الدروز مش إرهاب" وانتقادات حادة تطالها تدفعها الى الاعتزال!
فن
10:30
زوجة عاصي الرحباني "ابن" زياد الرحباني تتعرض لأزمة قلبية
فن
10:30
زوجة عاصي الرحباني "ابن" زياد الرحباني تتعرض لأزمة قلبية
فن
13:23
15 فيديو جنسي لـ هدير عبد الرازق بعد فضيحتها مع محمد اوتاكا
فن
13:23
15 فيديو جنسي لـ هدير عبد الرازق بعد فضيحتها مع محمد اوتاكا
محليات
07:52
مليار دولار لإعادة الاعمار.. صدمة إيجابية من حزب الله لبيئته!
محليات
07:52
مليار دولار لإعادة الاعمار.. صدمة إيجابية من حزب الله لبيئته!
فن
11:04
رقص رجل مسن في حفل هيفاء وهبي الاخير في بيروت يتصدر الترند
فن
11:04
رقص رجل مسن في حفل هيفاء وهبي الاخير في بيروت يتصدر الترند
محليات
12:40
بري قال كلمته: تأجيل!
محليات
12:40
بري قال كلمته: تأجيل!
عربي و دولي
16:55
بـ"تسريحة لبنانية"... أورتاغوس تلفت الأنظار في بيروت! (فيديو)
عربي و دولي
16:55
بـ"تسريحة لبنانية"... أورتاغوس تلفت الأنظار في بيروت! (فيديو)
