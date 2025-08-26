"المطلوب اعتذار علني".. نقابة المحررين ترد على توم براك

أصدرت البيان التالي:

مرة يتعرّض فيها الاعلام لمعاملة أقل ما يقال فيها أنها خارجة عن أصول اللياقة والديبلوماسية والمؤسف أكثر أنها صدرت عن دولة عظمى يقوم بدور ديبلوماسي على ما هو معروف.



أن يبادر السيد بوصف تصرّف رجال وسيدات الاعلام في "بالحيواني" أمر غير مقبول على الاطلاق، لا بل مستنكر جداً، ويدفع بنقابة المحررين إلى إصدار هذا البيان الموجه إلى شخص السيد خاصة وإلى مسؤولي الديبلوماسية الأميركية عموماً، تدعو فيه إلى تصحيح ما بدر عنه من خلال إصدار بيان اعتذار علني من الجسم الاعلامي.



إن عدم صدور مثل هذا البيان قد يدفع إلى الدعوة لمقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأميركي كخطوة أولى على طريق إفهام من يلزم أن كرامة الصحافة والصحافيين ليست رخيصة ولا يمكن لأي موفد مهما علت درجته أن يتجاوزها.