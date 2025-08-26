سلام استقبل الوفد الأميركي: لبنان ملتزم بأهداف الورقة التي تقدم بها براك

استقبل في السرايا وفدًا من الكونغرس الأميركي ضمّ السيناتور جين شاهين، والسيناتور ليندسي غراهام، والنائب جون ويلسون، يرافقهم الموفد الأميركي توماس براك ومستشارة البعثة الاميركية الى الامم المتحدة مورغان أورتيغاس، وذلك بحضور السفيرة الأميركية في ليزا جونسون والوفد المرافق.



جرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في ونتائج الجولة التي قام بها الوفد في المنطقة.



وأشاد الوفد بالقرارات التي اتخذتها الحكومة لجهة حصرية السلاح بيد الدولة وقواها الشرعية، ونوّه بالإصلاحات المالية والمصرفية التي أقرتها الحكومة، مؤكّدًا "ضرورة استكمال هذا المسار لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين".



، شدّد الرئيس سلام على أنّ "مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها لقرارَي الحرب والسلم هو مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه"، لافتًا إلى أنّ" الحكومة ثبّتت هذا التوجّه في جلسة 5 آب، حيث اتُّخذ قرار حازم بتكليف وضع خطة شاملة لحصر السلاح قبل نهاية العام وعرضها على ، وهو ما سيُعرض الأسبوع المقبل".



وأكّد أنّ "هذا المسار هو مطلب وضرورة لبنانية وطنية، اتفق عليها اللبنانيون في اتفاق قبل أي شيء آخر، غير أنّ تطبيقها تأخر لعقود فأضاع على لبنان فرصًا عديدة في السابق".



كما أعاد الرئيس سلام تأكيد لبنان بأهداف الورقة التي تقدم بها براك بعد إدخال تعديلات المسؤولين اللبنانيين عليها، والتي أقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 7 آب، مشدّدًا أمام الوفد على أنّ "هذه الورقة القائمة على مبدأ تلازم الخطوات تثبّت ضمان انسحاب من الأراضي ووقف جميع الأعمال العدائية".



وشكر الرئيس سلام الوفد على دعمه المتواصل للجيش اللبناني، مؤكدًا أنّ "توسيع هذا الدعم ماليًا وعسكريًا هو ضرورة ملحّة ليتمكّن الجيش من القيام بدوره". وأشار إلى أنّ" الجيش اللبناني هو جيش لجميع اللبنانيين، ويحظى بثقتهم، وبالتالي فإن دعمه وتزويده بالقدرات اللازمة يشكّلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية".



واختتم الرئيس سلام بالتأكيد أنّ" لبنان يسعى إلى التزام دولي واضح، خصوصًا من كبار المانحين، في ما يخصّ التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المرتقب لإعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي للبنان".