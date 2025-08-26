الأخبار
محليات

بالزي العسكري.. الشيخ نعيم قاسم يظهر بفيديو للحزب!

2025-08-26 | 15:45
بالزي العسكري.. الشيخ نعيم قاسم يظهر بفيديو للحزب!
بالزي العسكري.. الشيخ نعيم قاسم يظهر بفيديو للحزب!

بث الاعلام الحربي في "حزب الله" شريط فيديو جديد ظهر فيه الشيخ نعيم قاسم بالزي العسكري، وقد ارفق الفيديو بكلمات من الخطاب الاخير لقاسم الذي شدد فيه على ان الحزب لن يسلم سلاحه، وذلك عقب أكثر من اسبوعين على قرار الحكومة حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.

محليات

لبنان

حزب الله

العفو الدولية: يجب التحقيق بتدمير الممتلكات المدنية في جنوب لبنان
منسى بعد لقائه نظيره الكويتي: دعمكم يشكل ركيزة أساسية في صمود الجيش

السلاح أولاً.. ثم!
12:55

السلاح أولاً.. ثم!

في خلاصة هذا اليوم الطويل من اللقاءات للوفد الاميركي بين المقرات الرسمية، يمكن القول إنه عاد واكد مواقف كل من واشنطن وتل أبيب ولا سيما ان باراك واورتاغس كانا قد نسقا الموقف مع المسؤولين الاسرائيليين قبل هذه الزيارة.

12:55

السلاح أولاً.. ثم!

في خلاصة هذا اليوم الطويل من اللقاءات للوفد الاميركي بين المقرات الرسمية، يمكن القول إنه عاد واكد مواقف كل من واشنطن وتل أبيب ولا سيما ان باراك واورتاغس كانا قد نسقا الموقف مع المسؤولين الاسرائيليين قبل هذه الزيارة.

معلومات الجديد: لقاء باراك وجنبلاط تضمَّن حيّزاً كبيراً حول السويداء والحلول المستدامة وتحقيق دولي شفاف وإجراءات عقابية بحق المرتكبين كما تخلّله آراء مشتركة حول وحدة سوريا
12:56
السلاح أولاً.. ثم!
12:55
معلومات الجديد: لقاء جنبلاط مع باراك تضمن حيزاً عن لبنان حول المحاولات الاميركية و الخطوات المستقبلية
12:54
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: واشنطن تريد تسليم السلاح مقابل وعود فقط من الجانب الاسرائيلي وبالتالي على الحكومة إلغاء مفاعيل القرارات التي اتخذتها إذا أرادت أن تمارس سيادتها ووظيفتها بحماية الأمن
12:53
مصادر عسكرية للجديد: لا يمكن حصر السلاح بالقوة
12:52
معلومات الجديد: واشنطن أعدت خطة كاملة تتضمن تعويضات وإعمار وفرص عمل ومناطق صناعية على الحدود بانتظار تطبيق الجيش خطته
12:51
