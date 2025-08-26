بالزي العسكري.. الشيخ نعيم قاسم يظهر بفيديو للحزب!
بث الاعلام الحربي في "حزب الله" شريط فيديو جديد ظهر فيه الشيخ نعيم قاسم بالزي العسكري، وقد ارفق الفيديو بكلمات من الخطاب الاخير لقاسم الذي شدد فيه على ان الحزب لن يسلم سلاحه، وذلك عقب أكثر من اسبوعين على قرار الحكومة حصر السلاح… pic.twitter.com/n5dij8nvaZ
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) August 26, 2025
في خلاصة هذا اليوم الطويل من اللقاءات للوفد الاميركي بين المقرات الرسمية، يمكن القول إنه عاد واكد مواقف كل من واشنطن وتل أبيب ولا سيما ان باراك واورتاغس كانا قد نسقا الموقف مع المسؤولين الاسرائيليين قبل هذه الزيارة.