العفو الدولية: يجب التحقيق بتدمير الممتلكات المدنية في جنوب لبنان

قالت : "يجب التحقيق بتدمير الجيش الواسع للممتلكات المدنية والأراضي الزراعية بجنوب باعتبارها جرائم حرب".

وتابعت في تقرير: "على جميع الدول أن توقف فوراً جميع عمليات نقل الأسلحة إلى وغيرها من أشكال المساعدات العسكرية".