الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

شكوى قضائية بحق الشيخ نعيم قاسم

2025-08-27 | 06:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
شكوى قضائية بحق الشيخ نعيم قاسم
شكوى قضائية بحق الشيخ نعيم قاسم

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن "كل من النواب: إلياس الخوري، أشرف ريفي وكميل شمعون وجورج عقيص والنائب السابق إدي ابي اللمع ورئيس حركة "التغيير" المحامي إيلي محفوض، تقدموا إلى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في قصر العدل في بيروت، بشكوى جزائية سجلت في قلم النيابة العامة التمييزية في حق الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق فاعلا، شريكا، متدخلا أم محرضا، على خلفية تصريحات وصفوها ب"أنها تحمل تهديدا بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية،وسط إجراءات أمنية مشددة".


مقالات ذات صلة
شكوى قضائية بحق الشيخ نعيم قاسم

محليات

الوكالة الوطنية

نعيم قاسم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فريد البستاني: الادعاء على وزير الصناعة السابق خطوة جيّدة يجب متابعتها لتشمل كلّ من شارك من موظفي الوزارة
بري "مُحبط": أتونا بعكس ما وعدونا!

اقرأ ايضا في محليات

كانا بنفس السيارة.. وهذا ما حصل! (فيديو)
Play
07:38

كانا بنفس السيارة.. وهذا ما حصل! (فيديو)

وثقت كاميرات المراقبة حادثة غريبة في أحد المناطق اللبنانية، إذ رجلان في سيارة واحدة، أوقفاها وترجلا منها ليتشاجرا خارجها ثم عادا وأكملا طريقهما سوياً.

07:38

كانا بنفس السيارة.. وهذا ما حصل! (فيديو)

وثقت كاميرات المراقبة حادثة غريبة في أحد المناطق اللبنانية، إذ رجلان في سيارة واحدة، أوقفاها وترجلا منها ليتشاجرا خارجها ثم عادا وأكملا طريقهما سوياً.

يحدث الآن

اخترنا لك
القصيفي لـ #الجديد: الكلام الذي صدر عن برّاك بحق الصحافيين مرفوض ونطالبه باعتذار واذا لم يحصل سنقوم بخطوات تصعيدية
08:15
كانا بنفس السيارة.. وهذا ما حصل! (فيديو)
07:38
نقيب المحررين جوزيف القصيفي لـ #الجديد: كان يجب على برّاك احترام القصر الجمهوري وكان المطلوب من الصحافيين رفض ما صدر عنه
07:32
الرئيس عون أمام وفد عكاري: "أنا بعرف عكار.. خدمت فيها"
07:32
في اليمونة.. اول اجتماع بين مزارعي الحشيش ورئيس الهيئة الناظمة
06:51
معلومات الجديد: الوفد السوري ألغى زيارته بيروت يوم الخميس دون تحديد موعد آخر للزيارة
06:48
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025