مراد من طرابلس: لعدم التطاول على رئاسة الحكومة وحماية العلاقات العربية

أكد النائب حسن مراد، خلال حفل تخرج جامعة الشرق الدولية في ، أن الجامعة تمثل منارة للعلم والانفتاح وملتقى لطلاب كل المناطق والطوائف في بيئة تحضّ على المواطنة والعمل المشترك بعيداً عن الانقسامات.

وشدد مراد على أن قيام الدولة يقوم على مؤسسات قوية، داعياً لاحترام رئاسة الحكومة وتعزيز العلاقات ، خصوصاً مع ، مع التمسك باتفاق وحصرية السلاح بيد الدولة. وأكد أن فلسطين تبقى قلب العروبة، وأن يجب أن يكون جسر حوار لا صراع.

كما دعا إلى دولة مدنية قائمة على القانون والعدالة، مع قضاء مستقل وجيش يحمي السيادة، محذراً من التسويف والهروب من المسؤولية.

ووجّه مراد شكره للرئيس على دعمه لانطلاق الجامعة، معتبراً أن الاستثمار في التعليم هو السبيل لبناء جيل واعٍ على مواجهة الأزمات وحمل رسالة وطنية جامعة.