مراد من طرابلس: لعدم التطاول على رئاسة الحكومة وحماية العلاقات العربية

أكد النائب حسن مراد، خلال حفل تخرج جامعة الشرق الدولية في طرابلس، أن الجامعة تمثل منارة للعلم والانفتاح وملتقى لطلاب كل المناطق والطوائف في بيئة تحضّ على المواطنة والعمل المشترك بعيداً عن الانقسامات.
وشدد مراد على أن قيام الدولة يقوم على مؤسسات قوية، داعياً لاحترام رئاسة الحكومة وتعزيز العلاقات العربية، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية، مع التمسك باتفاق الطائف وحصرية السلاح بيد الدولة. وأكد أن فلسطين تبقى قلب العروبة، وأن لبنان يجب أن يكون جسر حوار لا ساحة صراع.
كما دعا إلى دولة مدنية قائمة على القانون والعدالة، مع قضاء مستقل وجيش يحمي السيادة، محذراً من التسويف والهروب من المسؤولية.
ووجّه مراد شكره للرئيس نجيب ميقاتي على دعمه لانطلاق الجامعة، معتبراً أن الاستثمار في التعليم هو السبيل لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة الأزمات وحمل رسالة وطنية جامعة.