برّي "محرج" من "حزب الله" (نداء الوطن)

كتبت صحيفة "نداء الوطن":

اعتبر أن الوفد الأميركي "لم يأتِ بأي شيء من ، وبالتالي ذهبت الأمور نحو التعقيد مجددًا".



وإذ رفض في حديث إلى " " الكلام عن المرحلة المقبلة في ضوء هذا التعقيد الجديد، اكتفى بالتشديد على أن الأمور "ليست سهلة". وقال بري ردًا على سؤال عن الاجتماع الحكومي المقرر في الثاني من أيلول المقبل: "إن كل أمر يؤدي إلى خلاف في البلد مستنكَر".



مصادر سياسية توقفت عند كلام الرئيس بري عن الوفد الأميركي ورأت فيه "تشكيكًا" بهذا الموقف، وهي المرة الأولى التي يصل فيها الرئيس بري إلى التشكيك، وفسرت هذه المصادر موقف بري بأنه يعكس حال الحرج من " " والتباين معه.



وفي سياق الحركة الأميركية، علمت "نداء الوطن" أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس التي زارت اسرائيل، بعد ، لتضع القيادة في أجواء المحادثات مع الجانب اللبناني، قد تُبلِّغ الجواب للبنان عبر السفارة الأميركية في عوكر، لكن كل التقديرات تدل على أن الجواب الإسرائيلي لن يكون نهائيًا بانتظار خطة الجيش وإقرارها في ، ومدى قدرة لبنان على الالتزام بما أقره، أو سيقره في الثاني من أيلول.



داخليًا وفي محاولة لترميم موقعه السياسي المتراجع، علمت "نداء الوطن" أن "حزب " وبعد جولة على الحلفاء السابقين الذين أيدوا قرارات الحكومة بحصر السلاح، أرسل رسائل إلى عدد من النواب المستقلين وبعض الوسطيين، وطلب منهم الوقوف على الحياد وعدم الانجرار وراء مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة و" " في شأن السلاح، ووعدهم بدعمهم ماليًا بعد أن تصل إليه الأموال وكذلك سياسيًا وانتخابيًا عبر تجيير أصوات لهم من قوميين وبعثيين ويساريين، وبعض العونيين الذين يستطيع تحريكهم بغض النظر عن قرار قيادتهم.



وأكد "الحزب" لهؤلاء النواب أن لا يذهبوا بعيدًا في المراهنة على الموقف والأميركي لأن "الحزب" سيقلب المعادلة بفعل الدعم وأن سيناريو 2006 سيتكرر. وتضيف معلومات "نداء الوطن" أن جواب معظم النواب جاء سلبيًا حيث أكدوا دعمهم مسار الحكومة بحصر السلاح وتأييدهم منطق الدولة بغض النظر عن المواقف الخارجية، رافضين كل إغراءات "الحزب".