التحكم المروري: 8 حوادث 3 قتلى و 9 جرحى في الـ24 ساعة الماضية

اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من النبطية ان لا حصرية للسلاح بلا سيادة وقال ان دماء الشهداء مناراتُ الصمود وابع ان الذين بذلوا الأموال والدماء والأرواح ليبقى بلدنا حرّاً عزيزاً لا يقبلوا احتلالاً ولا وصاية ولا استبداداً ولا انتقاصاً للحقوق/ كلام رعد جاء خلال حفلِ تخرُّج طلاَّب ثانوية الشهيد أحمد سلّوم في مدينة النبطية بمشاركة شخصياتٍ وفعاليات والطلاَّب .