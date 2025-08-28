الجديد تحصل على نص قرار التجديد لليونيفيل من نيويورك الذي سيصدر بعد قليل

أفادت معلومات الجديد أن الجلسة المخصصة للتصويت على التمديد لقوات اليونيفيل في ستبدأ بعد قليل في وسط معلومات عن نجاح مساعي الدبلوماسية في واتصالات في تحقيق التمديد من دون تعديل مهام قوات اليونيفيل ، من ٣١ آب ٢٠٢٥ إلى ٣١ أول ٢٠٢٦ على ان تنهي مهمتها وتعمل على فكفكة مواقعها ومعداتها وتغادر لبنان تدريجيا في نهاية العام ٢٠٢٧ .



للإطلاع على النص الكامل: