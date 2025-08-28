التمديد للـ"يونيفيل".. اليوم

يصوّت على مشروع قرار يمدّد لمرة أخيرة عمل قوة حفظ السلام الأممية في (اليونيفيل) حتى نهاية العام المقبل تمهيدا لانسحابها، من دون أن يتّضح حتى الآن موقف الولايات المتّحدة.

وأعلنت الرئاسة البنمية لمجلس أنّ جلسة التصويت ستعقد الخميس بعدما أرجئت مرارا.



وخضع مشروع القرار لتعديلات عديدة لتجنيبه خطر الفيتو الأميركي، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.



وفي الصيغة المطروحة على التصويت والتي اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس"، يحدّد تاريخ انتهاء مهمة اليونيفيل في الأول 2026، أي بعد 16 شهرا.



وينصّ مشروع القرار على أنّ يقرّر "تمديد ولاية اليونيفيل لمرّة أخيرة (...) حتى 31 كانون الأول 2026، وبدء عملية تقليص وانسحاب مُنظّمة وآمنة اعتبارا من 31 كانون الأول 2026 على أن تنتهي في غضون عام واحد".



وتنتهي ولاية اليونيفيل الأحد المقبل وكان مقرّرا أن يتمّ الإثنين التصويت على التمديد لها لمدة عام، كما كان يحصل سنويا منذ 1978، لكن تلك الجلسة أرجئت بسبب رفض وإسرائيل صيغة مسودة القرار.