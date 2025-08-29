كرامي: حصرية السلاح بيد الدولة ضرورة وطنية ودعم السعودية للبنان ثابت

وفي كلمة
له خلال الحفل شدد كرامي على أهمية حصرية السلاح بيد الدولة معتبرا أن هذا المبدأ هو أساس بناء الدولة القوية والعادلة وهو مطلب وطني
جامع لا يحتمل التأويل أو التراجع. وأشار إلى أن استقرار لبنان
لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعزيز سلطة المؤسسات الشرعية وفي مقدمتها الجيش والقوى الأمنية.
كما نوه بالدور التاريخي الذي قامت به المملكة العربية السعودية
تجاه لبنان بدءًا من مؤتمر الطائف الذي شكل محطة مفصلية في إنهاء الحرب الأهلية وصولا إلى الدعم المستمر في إعادة إعمار
ما دمرته الحروب معتبرا أن هذا الدعم يعكس حرص المملكة
على وحدة لبنان واستقراره.