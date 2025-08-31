سلام في ذكرى الصدر:حضوره كان مدرسة في الوطنية والإنسانية

قال رئيس الحكومة : "في ذكرى تغييب الإمام نستعيد حكمة رجلٍ آمن بلبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه وجعل من الدين رسالة للعدالة والوحدة لا للفرقة والانقسام، ودعا إلى صون العيش المشترك ونبذ الفتن".